Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası ‘zavadanak dayı’ olarak fenomen olan Bekir Varol’a, bayramda araba sürprizi yaşatan kişinin, şans oyunları milyoneri Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı.

Varol’u çok sevdiğini belirten Tokmak, “Yardım edeceğimi söylediğimde, ‘Herkes söylüyor ama görüntüde bir şey yok’ demişti. Aracını internette satışta gördüm ve aldım. Çalışmayan tüm aksamını tamir ederek teslim ettim. Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedeldi. Benim hala milyoner olduğumu bilmiyor” dedi.

Manavgat ilçesinde 15 Mart Pazar günü meydana gelen kazada, kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları, özellikle ‘zavadanak’ sözüyle bir anda fenomen olan Bekir Varol, geçtiğimiz bayram bir hayırseverin araba sürpriziyle çifte bayram yaşamıştı. O sürprizi yapan kişinin 2017 yılında şans oyunlarından 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Bekir Varol’u ilk olarak ziyarete giden ve internette marul kafa olarak tanınan fenomen Mehmet Yıldırım, durumu milyoner arkadaşı Murat Tokmak ile paylaştı. Varol’a sürpriz yapma kararı alan ikiliden Tokmak, internetten satışta gördüğü Varol’un arabasını satın alıp, ilk olarak tamirden geçirdi, ardından kendisine ait oto kaplama ve aksesuar dükkanına getirdi. Burada Varol’un kamyonetini yeni bir görünüme kavuşturan Tokmak, aracın üzerine de Varol’un olduğu resmi bastırdı. Tokmak’ın yaptığı sürprizi görünce neye uğradığını şaşıran Varol, bayramda iki sevinci birden yaşadı.



“Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedel”

İnternette izlediği video sonrası Varol’u tanıdığını ve onun yüzünü güldürmek için arkadaşı Mehmet Yıldırım ile birlikte böyle bir karar aldıklarını ifade eden Murat Tokmak, “Kendisine yeni otomobil satın alalım dediğimde, ‘Ya Murat herkes alalım diyor ama görüntüde bir şey yok’ dedi. Bunun üzerine o tarz insanlardan olmadığımı söyledim. Arabasını internet üzerinde satışta bulduk. Antalya’da bir kişideymiş. Gidip pazarlığını yaptım. 3 kuruş üstüne koyarak tekrar arabasını buraya getirdim. Dayının gözleri parladı. O insanın o mutluluğu var ya, ‘her şeye bedel’. Arabanın aksesuar tasarımını her şeyini bana bıraktı. Bayramdan bir gün önce teslim edeceğimi söyledim. Kaplamasını yaptık, koltuklarını değiştirdik. Çalışmayan bütün aksamlarını halledip dayımıza teslim ettik. İki bayramı bir arada yaşadı. Buna vesile olan da marul kafa oldu” dedi.



“Yardım ettikten sonra halimi hatırımı soran tek insan”

Aracın yaklaşık 38 bin liraya mal olduğunu belirten Tokmak, Varol’un kendisini milyoner olarak bilmediğini aktararak, “Beni sadece işletme sahibi olarak biliyor. Hala milyoner olduğumu bilmiyor. Dayıma buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Seviyoruz kendisini. Beni arayıp ‘Murat nasılsın? Yanlış anlamazsan seninle konuşmak istiyorum’ deyip, halimi hatırımı soran ilk insan. Dayı gerçekten adam gibi adam” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.