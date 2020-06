Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’ndaki işletmelerinin kapılarını Korona virüs savaşçısı sağlık çalışanlarına açan My Meating Grubu, 2020 sezonunda restoran ile plaj işletmelerinde her türlü hizmette yüzde 20 indirim uygulayacak.

Korona virüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda indirimli tatil müjdesi geldi. Salgın döneminde hastaların iyileşmesi için kendi hayatlarını hiçe sayan, izin kullanmadan, gece gündüz çalışan sağlıkçılar yorgun düştü. Ölümcül pandemi korona virüs (Covid19) salgınının etkileri azalmaya başlarken bu arada 2020 turizm sezonu da açıldı. Sezon açılır açılmaz My Meating işletmeleri bir ilke imza attı.



Yüzde 20 indirimli tatil

Kurumun Sahil Yaşam Parkındaki Et ve Kebap Restoran ile Konyaaltı Sahili’ndeki Beach Club’a gelen sağlıkçılar indirimli olarak doya doya tatil yapacak. Turizm sezonu açılır açılmaz aylardır göremedikleri aileleriyle dinlenme fırsatı bulan sağlık çalışanları 2020 yılında bu işletmelerde verilen her türlü hizmetten istisnasız yüzde 20 indirimle faydalanacak. Çalışanların kimliklerini göstermesi yeterli olacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada " Korona virüs döneminde hepimiz çok zor günlerden geçtik. Ancak onlar ölümü hiçe sayarak canla başla çalıştı. Hepimizin sağlık çalışanlarımıza karşı bir vefa borcu var” denildi.

