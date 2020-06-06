Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)

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<br>OLAY ANI KAMERADA<br>Antalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin, Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladığı olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.<br>Görüntülerde, Ömer Şeyh'e yaklaşan S.D. ve yanındakiler, Suriyeli genci darbediyor. Göğsünü tutarak yere yığılan Ömer Şeyh'e çevredekilerin yardım etmesi ile sağlık ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-06 17:06:33<br>

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