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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak

İHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 20202021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak.

Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 20202021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu 20202021 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programına öğrenci alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir, Seracılık, Bahçe Tarımı, Elektrik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tarım Makinaları ve Elektronik Teknolojisinden sonra onuncu program olarak “Bilgisayar Programcılığı” Programına öğrenci alınacağını söyledi. Demir açıklamasında, “20192020 EğitimÖğretim yılında ilk defa öğrenci almaya başlayacağımız bilgisayar programcılığı ile daha da güçleniyoruz. Üniversitemiz Senatosunun kararı YÖK’e gönderildi ve talebimiz uygun görülerek öğrenci alınmasına karar verildi. Alanında uzman öğretim görevlilerimiz, bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere öğrencilerimizi bekliyor. Günümüze yazılım ve programlama çok önemli ve daha önemini arttıracak. Öğretim elamanlarımız yazılım, donanım ve programlama konusunda oldukça tecrübeliler. Gençlerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz" dedi.
MYO Müdürü Demir açıklamasında, öğrenci alımında desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal ve Yönetimine teşekkür etti.

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