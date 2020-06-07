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Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli bulunan 49 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın 27 günlük yoğun bakımı sonrası, kalçalarında yatak yarası oluştu Gözyaşları içinde yardım isteyen Yusuf Yılmaz'ın tek isteği sağlığına kavuşmak

İHA

Antalya'da olduğu bypass ameliyatı sonrası 27 gün yoğun bakımda kalan yüzde 72 engelli Yusuf Yılmaz'ın kalça bölümünde yatak yarası oluştu ve yatağa bağımlı kaldı. İyileşip sağlığına kavuşmak isteyen Yılmaz, gözyaşları içinde yardım istedi.

Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli bulunan 49 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın 27 günlük yoğun bakımı sonrası, kalçalarında yatak yarası oluştu Gözyaşları içinde yardım isteyen Yusuf Yılmaz'ın tek isteği sağlığına kavuşmak

Antalya’da olduğu bypass ameliyatı sonrası 27 gün yoğun bakımda kalan yüzde 72 engelli Yusuf Yılmaz’ın kalça bölümünde yatak yarası oluştu ve yatağa bağımlı kaldı. İyileşip sağlığına kavuşmak isteyen Yılmaz, gözyaşları içinde yardım istedi.
Kepez ilçesinde 73 yaşındaki annesi Hatice Yılmaz ile yaşayan, diyabet ve görme engeli nedeniyle yüzde 72 engeli bulunan Yusuf Yılmaz (49), engelli kadrosundan bir otelde işe başladı. Geçtiğimiz ocak ayında otelde fenalaşan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir dizi tetkik yapılan Yılmaz, kendi isteğiyle annesini merak ettiği için hastaneden ayrıldı. Aynı günün gecesinde yine fenalaşan Yusuf Yılmaz, taksiyle yakındaki özel bir hastaneye gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, ameliyat için başka bir hastaneye sevk edildi. Bypass ameliyatının ardından taburcu olan Yılmaz, bir ay sonra yeniden rahatsızlandı ve ikinci bir bypass operasyonu geçirdi. Durumu ağır olan Yusuf Yılmaz, 27 gün yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Aynı zamanda 25 yıldır şeker hastalığı bulunan Yılmaz'ın bu süreçte, kalça bölümünde yatak yarası oluştu. Taburcu olan ve getirilen Yılmaz’ın yarasını gören yakınları büyük şaşkınlık yaşadı.

Çare bulunamadı
Ameliyatı yapan hastanenin yanı sıra kamu hastanelerine de başvuran aile, Yılmaz’ın yatak yarası için yapılacak bir şey olmadığını ve zamanla geçeceğinin söylendiğini ancak iyileşme olmadığını söyledi. İki günde bir kardeşinin yanına yardıma geldiğini dile getiren Akif Yılmaz, “Kardeşin önceden sağlıklıydı. Engelli kadrosundan bir otelde meydancı olarak çalışıyordu. 25 yıllık şeker hastalığı var. Geçtiğimiz ocak ayında bir kalp krizi geçirdi, özel hastanede bypass ameliyatı oldu. Daha sonra evimizde bakmaya başladık” dedi.
İlk bypass ameliyatının ardından kardeşinin yeniden rahatsızlandığını anlatan Yılmaz, şubat ayı içinde ikinci bir ameliyat olmak zorunda kaldığını kaydetti.

İlaç verildi ama iyileşme olmadı
İkinci ameliyat sonrası kardeşinin 27 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden Akif Yılmaz, “Bu sürede kardeşimin kalça bölümünde yatak yarası oluşmuş. Pandemi sürecinde de olduğumuz için bize hastamızı fazla göstermediler. Bizim haberimiz olmadı. Kardeşimi eve getirdiğimizde gördük ki yatak yarası tamamen açılmış. Bazı kamu hastanelerine bu yarayı tedavi ettirmek için götürdük gereken yapıldı. İlaç yazıldı ama bir iyileşme olmadı” dedi.
Yaşadığı durumdan dolayı gözyaşlarını tutamayan Yusuf Yılmaz ise, "Önce sağlıklı insandım, bypassın ardından bu hale düştüm. 27 gün yoğun bakımda yattım ve yaram büyüdü. Ben sağlığıma kavuşup, yürümek istiyorum. Şimdi tamamen kötü oldum. Annem ve ağabeyimin desteği olmadan ayağa kalkamıyorum. Annem ve ağabeyime bağlıyım. Yemek bile yiyemiyordum daha önce. Benim tek isteğim sağlığıma kavuşmak” dedi.
Yatağa bağımlı kalan oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan 73 yaşındaki anne Hatice Yılmaz ise, “Zor ama benim oğlum. Beş aydır yanında yerde yatıyorum. Benim yardımıma muhtaç hep. Sabaha kadar yaraları acıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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