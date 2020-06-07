(ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" dedi, 144 promil alkollü çıktı Aracın arka tekerleri kopup, tamponlar yola saçılınca durmak zorunda kaldı Hurdaya dönen otomobili çekiciye yükletirken polise yakalandı

Antalya’da bir otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, 300 metre ileride yeniden kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazanın ardından arka tekerleri kopan otomobilini çekiciye yüklerken trafik ekibine yakalanan otomobil sürücüsü, araca çarptığını fark etmediğini söyledi. Otomobilin ön ve arka tamponu ilk kaza yerinde bulunan otomobil sürücüsü Osman A.’nın, yapılan alkol kontrolünde 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde başladı. Osman A.’nın kullandığı 07 VB 338 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna 150 metre mesafede, önündeki otomobilleri tehlikeli bir şekilde sollarken önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Korkut’un kullandığı 07 AEL 677 plakalı otomobile sağ tarafından çarptı. Çarptıktan sonra yolda savrulan otomobilin sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kazayı gören diğer araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 250 metre ileride Titreyengöl kavşağında bir otomobilin çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Çekiciyi durduran trafik ekibi, kaza yapıp kaçan otomobil olduğunu otomobilin ilk kazanın ardından kaçmak isterken kaldırıma çarptığını ve arka tekerlerinin bu çarpma sonucu koptuğunu belirledi.

Trafik ekibi eşliğinde olay yerine getirilen otomobil sürücüsü olay yerindeki jandarmalara teslim edildi. Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.’nın 144 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahsın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, otomobili de bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

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