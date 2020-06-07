(ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" dedi, 144 promil alkollü çıktı Aracın arka tekerleri kopup, tamponlar yola saçılınca durmak zorunda kaldı Hurdaya dönen otomobili çekiciye yükletirken polise yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" dedi, 144 promil alkollü çıktı Aracın arka tekerleri kopup, tamponlar yola saçılınca durmak zorunda kaldı Hurdaya dönen otomobili çekiciye yükletirken polise yakalandı

İHA

(ÖZEL) "Çarptığımı fark etmedim, etsem dururdum" dedi, 144 promil alkollü çıktı Aracın arka tekerleri kopup, tamponlar yola saçılınca durmak zorunda kaldı Hurdaya dönen otomobili çekiciye yükletirken polise yakalandı

Antalya’da bir otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü, 300 metre ileride yeniden kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazanın ardından arka tekerleri kopan otomobilini çekiciye yüklerken trafik ekibine yakalanan otomobil sürücüsü, araca çarptığını fark etmediğini söyledi. Otomobilin ön ve arka tamponu ilk kaza yerinde bulunan otomobil sürücüsü Osman A.’nın, yapılan alkol kontrolünde 144 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olay, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde başladı. Osman A.’nın kullandığı 07 VB 338 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna 150 metre mesafede, önündeki otomobilleri tehlikeli bir şekilde sollarken önce yol kenarında bulunan çalılıklara girdi ardından da aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Korkut’un kullandığı 07 AEL 677 plakalı otomobile sağ tarafından çarptı. Çarptıktan sonra yolda savrulan otomobilin sürücüsü, bir şey olmamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kazayı gören diğer araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 250 metre ileride Titreyengöl kavşağında bir otomobilin çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Çekiciyi durduran trafik ekibi, kaza yapıp kaçan otomobil olduğunu otomobilin ilk kazanın ardından kaçmak isterken kaldırıma çarptığını ve arka tekerlerinin bu çarpma sonucu koptuğunu belirledi.
Trafik ekibi eşliğinde olay yerine getirilen otomobil sürücüsü olay yerindeki jandarmalara teslim edildi. Kaza yaparak kaçan ve diğer otomobile çarptığını fark etmediğini söyleyen otomobil sürücüsü Osman A.’nın 144 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahsın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, otomobili de bağlanarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araçta sinema etkinliğinde beyaz perdeden aşkını ilan etti Antalya'da 'arabada sinema’ etkinliği bir gencin evlilik teklifine sahne oldu Kız arkadaşının aracına gidip önünde diz çöken damat adayı ' evet' cevabını aldı
YEREL HABERLER Araçta sinema etkinliğinde beyaz perdeden aşkını ilan ...
Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli bulunan 49 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın 27 günlük yoğun bakımı sonrası, kalçalarında yatak yarası oluştu Gözyaşları içinde yardım isteyen Yusuf Yılmaz'ın tek isteği sağlığına kavuşmak
YEREL HABERLER Yatak yarası yatağa mahkum etti Yüzde 72 engeli ...
Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
YEREL HABERLER Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı
Üniversitenin 'Akademi Çiftlik' ürünleri yok satıyor
YEREL HABERLER Üniversitenin 'Akademi Çiftlik' ürünleri yok satıyor
Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Elmalı MYO Bilgisayar Programına Öğrenci alınacak
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla ...
Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
YEREL HABERLER Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa kalktı
YEREL HABERLER Seyir halinde aracın direksiyonunu bıraktı, ayağa ...
Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi
YEREL HABERLER Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma ...
Tarihi Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan yapılacak Giriş ve çıkış sırasında görevli personeller tarafından ateş ölçümü yapılacak Kaleiçi’ne canlılık katacak revizyon
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi’ne giriş ve çıkışlar 7 kapıdan ...
Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim
YEREL HABERLER Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim
Plaj yasağı kalktı, falezlerden atlayışlar başladı
YEREL HABERLER Plaj yasağı kalktı, falezlerden atlayışlar başladı
Dünyaca ünlü sahil, eski günlerini arıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil, eski günlerini arıyor/ Ek ...
Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar Onlarca vatandaşın gözleri önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı Yaşlıların ve çocukların gözleri önünde yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti ...
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili eski günlerini arıyor
Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri/ Ek ...
Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler Depoya baskın yapan jandarma gördüklerine inanamadı Antalya'da sahte içki imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine ...
'Zavadanak Dayı’ya çifte bayram yaşatanın, milyoner Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı Geçirdiği trafik kazası sonrası ‘zavadanak’ sözüyle fenomen olan Bekir Varol’a bayramda üzerinde resminin basılı olduğu arabayı, 2017 yılında şans oyunlarından 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak’ın verdiği ortaya çıktı Murat Tokmak: “Dayının arabayı görünce parlayan gözleri her şeye bedeldi. Benim hala milyoner olduğumu bilmiyor”
YEREL HABERLER 'Zavadanak Dayı’ya çifte bayram yaşatanın, milyoner ...
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla ...
(Özel) Antalya’da 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Antalya’da 'sosyal mesafeli' oteller müşteri ...
Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden başladı 30 metrelik falezlerden tezahüratlar arasında kendini denize bıraktı
YEREL HABERLER Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden ...
YSK adayları nüfus müdürlüklerine gidebilecek
YEREL HABERLER YSK adayları nüfus müdürlüklerine gidebilecek
İki katlı market alev alev yandı
YEREL HABERLER İki katlı market alev alev yandı
İflas edince kadın ticaretine başlamış
YEREL HABERLER İflas edince kadın ticaretine başlamış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X