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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor

İHA

Kepez Belediyesi, tefrişatı da dahil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce yapımını tamamladığı Cemevini, Pir  Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi'ne teslim ediyor.

Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor

Kepez Belediyesi, tefrişatı da dahil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce yapımını tamamladığı Cemevini, Pir  Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi’ne teslim ediyor.
Kepez ilçesinde yaşayan Alevi vatandaşlar, yıllardır bekledikleri modern bir cemevi binasına kavuşuyor. Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle’de, tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi modern bir cemevi inşa etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımı, tefrişatı dâhil olmak üzere ihalede belirtilen tarihten önce tamamlandı. Başkan Hakan Tütüncü tarafından 8 Haziran Pazartesi günü cemevinin anahtarı, Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şubesi yönetimine teslim edilecek. Alevi vatandaşların inançlarını, örf ve geleneklerini bir arada yapabileceği cemevine, meclis kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın ismi verilmişti.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi’nin temeli, 14 Kasım 2019 tarihinde törenle atılmıştı. Kepez Belediyesinin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti.  Cemevinin yapımı, tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten 1,5 ay önce tamamlandı. 

"Cami de bizim, cemevi de bizim"
Başkan Hakan Tütüncü de, yaptığı açıklamada Alevi vatandaşların cemevi hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Alevi hemşehrilerine, modern bir cemevi yapma sözü verdiğini anımsatan Başkan Tütüncü, “Sözünü verdiğimiz Pir Sultan Abdal Cemevi'ni, taahhüt ettiğimiz tarihten önce yaptık. Tefrişatını da tamamladık. 8 Haziran Pazartesi günü de cemevimizin anahtarını canlara teslim edeceğiz. Daha öncede belirttiğim gibi cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim. Bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz. Cemevimiz, hemşehrilerimize, Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Belediyeden anahtar teslimi cemevi
Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin m2 alan içerisinde inşa edildi. Kepez Belediyesinin ‘her inanca’ saygı ilkesiyle yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi’nin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik komisyonu odası, kadın komisyonu odası, Tahtacılar Derneği’ne tahsis edilen bir oda ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 m2 yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı’nda ahşap oturma alanları oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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