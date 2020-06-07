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Otomobilin istinat duvarından düşme anı kamerada

DHA

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Kaza, 5 Haziran Cuma günü saat 09.00 sıralarında, Beyobası Mahallesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından...

Otomobilin istinat duvarından düşme anı kamerada

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. <br>Kaza, 5 Haziran Cuma günü saat 09.00 sıralarında, Beyobası Mahallesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı 07 AAF 727 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen araç ise vinçle kaldırıldı.<br>Kazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobilin kontrolden çıkarak, demir korkulukları devirip, istinat duvarından düştüğü anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-06-07 11:57:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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