Kaş’ta yeni normalde su altı dalışları başladı Liman Ağzı Koyu ve Uçak Batığı'nda gerçekleştirilen ilk dalış 35 dakika sürdü

Antalya'nın Kaş ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte ilk dalış gerçekleşti. 1 Haziran itibariyle denize girme yasağı kalkarken, sahiller ve plajların açılmasının ardından dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 35 dalış noktasının bulunduğu Kaş’ta aylar sonra ilk dalış yapıldı.

Sabah saatlerinde Kaş Limanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında dalış meraklıları ve eşyaları dezenfekte edilerek tekneye alındı. Ardından, yaklaşık 25 kişilik grup dalış için limandan ayrıldı. Liman Ağzı Koyu ve Uçak Batığında gerçekleştirilen dalış 35 dakika sürdü. Dalıcılar suyun altında çeşitlik deniz canlıları ile fotoğraf da çektirdi.

Dalış Merkezi sorumlusu Sibel Alboğa, pandemi kuralları ile ilk dalışı Kaş’ta yaptıklarını söyledi. Dalış camiasının bugünü özlemle beklediğini belirten Alboğa, “Dalışçılarımızla pandemi sonrası teknemizde hijyen ve sterilizasyon kurallarını uygulayarak, sosyal mesafe ile ilk dalışımızı Kaş'ın mavi berrak sularında gerçekleştirdik. Denizin altı en güvenilir yer, adeta huzur verici farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Kaş'ın maviliklerine daldığımız için çok mutluyuz. Tüm dalış severleri Kaş'a bekliyoruz” dedi.

35 dalış noktası ve toplamda 22 dalış okuluna sahip turizm merkezi Kaş’ta yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor.

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