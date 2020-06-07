Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalındaki yolda güneşin etkisiyle eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alanya’nın Gevne Yaylası’ndaki Sarıveliler Yolu’ndan sabah saatlerinde geçen sürücüler, güneşin etkisiyle eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçi olduğunu fark etti. Bunun üzerine ziftten kurtulmaya çalışırken bitkin düşen keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar bıçak yardımıyla zift tabakasını keserek yavru keçiyi kurtardı. Sürülerini otlatan bir çobana ait olduğu belirlenen keçi sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.