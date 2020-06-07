Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.<br>AlanyaHadim yolu üzerinde Gevne Yaylası mevkisinde yola dökülen zifte yapışarak mahsur kalan keçi yavrusunu görenler, yardıma koştu. Vatandaşlar, uzun uğraşların ardından oğlağı ziftten çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oğlak, daha sonra sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-07 14:41:57<br>
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