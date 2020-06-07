(ÖZEL) Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh´i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh´i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor

DHA

Bahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorumTolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ/ANTALYA, (DHA) Dünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh (29), koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara, dünya şampiyonu Türk eşi Nehir Rajabzadeh  (31) ile hazırlanıyor. Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada...

(ÖZEL) Şampiyon kick boksçu Bahram Rajabzadeh´i Glory'ye Türk eşi Nehir hazırlıyor

<br>Bahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorumTolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ/ANTALYA, (DHA) Dünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh (29), koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara, dünya şampiyonu Türk eşi Nehir Rajabzadeh  (31) ile hazırlanıyor.<br>Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rajabzadeh, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada karma dövüş sanatları sporunda altın madalya kazanan ikili, aşka dönüşen birlikteliklerini ringdeki başarılarıyla taçlandırdı. Nehir Rajabzadeh, 2015 yılında Muaythai sporunda Türkiye ve Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bahram da 2017 yılında Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin düzenlediği dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Azerbaycan'da yılın sporcusu seçilen Bahram ile Nehir, 2017'de evlendi.<br>Nehir, evliliklerinin ardından spor hayatına Azerbaycan'da devam etti. Bahram ise kick boks sporundaki başarısıyla dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de 3 yıl ringe çıkmaya hak kazandı. Geçen sezon Glory'deki ilk maçında rakibine yenilen Bahram, kariyerindeki 58'inci maçında tek mağlubiyetini aldı. Glory'de 2020 sezonu için Tayland'da kamp yapan Bahram, çalışmalarının sonunda eşi Nehir ile Azerbaycan'a gitmek için İstanbul aktarmalı uçak yolculuğuna başladı. İstanbul'a geldiklerinde koronavirüs nedeniyle uçuşların iptal olması üzerine Nehir'in Adana'daki akrabasının yanına yerleşen iki dövüşçü, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'ya geldi.<br>"GLORY'DE DÖVÜŞECEĞİM"<br>Pandemi sürecinde müsabakalara verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bahram ile Nehir, şampiyona hazırlıklarına birlikte antrenman yaparak devam ediyor. Glory'de dünyanın en iyi kick boks sporcularıyla mücadele edecek Bahram, hazırlıklarını eşi Nehir ile antrenman yaparak sürdürüyor. 95 kiloda altın kemeri kazanmak istediğini dile getiren Bahram, "Dünya şampiyonu olduktan sonra Azerbaycan'da en iyi sporcu seçildim. Dünyanın kick boksta en büyük organizasyonu olan Glory'de dövüşeceğim. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Eşimle antrenman yapıp, müsabakalara hazırlanıyorum. Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.<br>"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"<br>Bahram ile kendisinin dünya şampiyonluğu kazandığı turnuvada tanışıp sonrasında evlenmelerinin çok güzel bir tesadüf olduğuna değinen Nehir Rajabzadeh, koronavirüs nedeniyle müsabakalara verilen arada eşine antrenmanlarda yardımcı olduğundan bahsetti. Hem Bahram'ın hem de kendisinin şampiyonalarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Nehir, "Avrupa ve Türkiye üçüncülüğüm var. Koronavirüs nedeniyle müsabakalara ara verdik ama bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyor. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz" dedi.<br>"KARAKTERİ ZATEN ESAS ONU BİZE BAĞLAYAN TARAFIYDI"<br>Bahram Rajabzadeh´in antrenörlüğünü yapan Murat İşler, sporcuyla tanışma hikayesini ve hayat hikayesiyle ilgili detayları şöyle anlattı:<br>"Bahram Rajabzadeh ile 2005 yılında İran'da tanıştık. O zamanlar küçük bir çocuktu. Babası Hüdavendigar Beyle de tanışmış olduk. Birbirimizle samimi bulduk. Sonra babası kendisini bize emanet etti. Türkiye'ye geldi, biz ağırladık. Bahram büyümeye başladı. Sporculuğu ve karakteri de büyüdükçe artık daha çok elvermeye başladı. Özellikle Isparta'da birçok kez antrenman yaptırdık. Davraz'da çok antrenman yaptırdık. Türkiye'nin tüm antrenörleri onun için seferber oldu. Karakteri zaten esas onu bize bağlayan tarafıydı. Hiçbir zaman Türklüğünden ödün vermedi. Duayı her zaman isteyen bir kardeşimiz oldu. 20162017 yılında da düğününü yapmak nasip oldu. Eşi zaten sporcuydu. Böyle bir olay olduğunda ilk bana açıldılar. Dediler ki 'Babacığım istemek de sana düşer', babası da dedi ki 'Murat vekaletim sende' sağ olsun. Biz de gittik Adana'da ailesinden istedik. Düğünlerini yaptık. Gayet güzel bir evlilikleri var. Şu an Bahram Golden Glory'de. 2018'de dünya wako kick boks şampiyonu oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev sağ olsun kendisi çok destek çıktı. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz. Orada sahip çıkılınca 56 galibiyeti oldu. Bu bizi daha çok gururlandırdı. Golden Glory'de 10 maçlık bir serüvene imza attı. Bahram'ın buralara gelmesinde Isparta'mızın da küçük de olsa bir etkisi vardır. Davraz Kayak Merkezi'nde nefes ve oksijen antrenmanı yapmıştır. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Turizm, lavanta, gül olduğu gibi oksijen turizmine de kulak verilmesi gerekiyor. Biz bunu başardık. Ayrıca Bahram, Azerbaycan'da da yılın sporcusu seçildi. Türkiye'ye gelişinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel selamlarını getirdi."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Bahram Rajabzadeh´in ısınma detayları<br>Nehir Rajabzadeh ısınma detayları<br>Bahram ve Nehir Rajabzadeh kum torbaları yumruklamaları<br>Bahram ve Nehir Rajabzadeh kum torbalarını tekmelemeleri<br>Bahram ve Nehir Rajabzadeh ring üzerinde çalışma detayları<br>Nehir Rajabzadeh röportaj<br>Bahram Rajabzadeh röportaj<br>Genel detaylar<br>Murat İşler röportaj DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAli ÇEVİKBAŞ<br>2020-06-07 15:51:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışarda kalan karantinadaki aileye koruyucu elbiseli çilingir yardımı
YEREL HABERLER Dışarda kalan karantinadaki aileye koruyucu elbiseli ...
Antalya'da orman yangını İki ayrı noktada başlayan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını İki ayrı noktada başlayan ...
Beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' sezonu açtı Antalya'da denize sıfır 5 yıldızlı çardak tatili başladı Turizm kenti Antalya'da birçok lüks otel müşteri beklerken, denize sıfır oba ve çardaklar dolmaya başladı
YEREL HABERLER Beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' sezonu ...
Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
YEREL HABERLER Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı
Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Eriyen zift tabakasına yapışan yavru keçiyi ...
Kaybolduktan 4 gün sonra Antalya'da bulunan cesedin sırrı çözüldü Arkadaşlarının cesedini kayalıklardan atmışlardı, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı Alacak verecek davası sebebiyle kaçırılan genç adamın öldürülüp yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaybolduktan 4 gün sonra Antalya'da bulunan cesedin ...
Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular
YEREL HABERLER Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için ...
Alanya’da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 ...
Hal çalışanının öldürülmesine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hal çalışanının öldürülmesine 3 tutuklama
Kaş’ta yeni normalde su altı dalışları başladı Liman Ağzı Koyu ve Uçak Batığı'nda gerçekleştirilen ilk dalış 35 dakika sürdü
YEREL HABERLER Kaş’ta yeni normalde su altı dalışları başladı Liman ...
Turistlere gönderilen mektuplar karşılığını buldu
YEREL HABERLER Turistlere gönderilen mektuplar karşılığını buldu
Otomobilin istinat duvarından düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin istinat duvarından düşme anı kamerada
Kamp çantalı kişi, yüzünde kan ve vücudunda morluklarla ölü bulundu
YEREL HABERLER Kamp çantalı kişi, yüzünde kan ve vücudunda ...
(Özel) 20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi döneminde geri döndü Antalyalı ev hanımı, evde sıkılınca boya kalemlerini alıp işe koyuldu Evinin balkonunda sanat galerisi kurdu, aile bütçesine katkı sundu
YEREL HABERLER (Özel) 20 yıl önce bıraktığı mesleğine pandemi ...
Antalya’da yol kenarında şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Antalya’da yol kenarında şüpheli ölüm
Mesire alanlarında sosyal mesafeli piknik
YEREL HABERLER Mesire alanlarında sosyal mesafeli piknik
ASSİM faaliyetlerine başlıyor
YEREL HABERLER ASSİM faaliyetlerine başlıyor
(ÖZEL) Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı Yağmur suyu giderine düşüp mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Anne kedi kurtarma çalışması boyunca olay yerinden ayrılmadı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları ...
(ÖZEL) Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, ...
Antalya'da, güneş çevresinde hale
YEREL HABERLER Antalya'da, güneş çevresinde hale
Film arası evlilik teklifi
YEREL HABERLER Film arası evlilik teklifi
Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
YEREL HABERLER Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor
Patara´da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu
YEREL HABERLER Patara´da 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X