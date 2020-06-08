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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

DHA

Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya)ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil için rezervasyonlar başladı. Tatilcilerin ilk tercihi ise lüks villalar oldu. Geceliği 10 bin euro olan ve kendi başına otel gibi inşa edilen lüks villa, 10 günlüğüne Katarlı bir aile tarafından rezerve edildi. Koronavirüs, tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal ilişkilerden iş hayatına insanları değişikliğe yöneltti. Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektan ve kolonyanın yanı sıra, sosyal mesafe de büyük önem kazandı. Mart ayında...

Lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

<br>Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya)ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil için rezervasyonlar başladı. Tatilcilerin ilk tercihi ise lüks villalar oldu. Geceliği 10 bin euro olan ve kendi başına otel gibi inşa edilen lüks villa, 10 günlüğüne Katarlı bir aile tarafından rezerve edildi.<br>Koronavirüs, tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal ilişkilerden iş hayatına insanları değişikliğe yöneltti. Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektan ve kolonyanın yanı sıra, sosyal mesafe de büyük önem kazandı. Mart ayında Türkiye'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından alınan kararla, Türkiye yurt dışına kapılarını kapatırken, iç hatlarda ise seyahat kısıtlandı. 2,5 ay sonra koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından 'yeni normal' olarak açıklanan yeni hayat düzenine 1 Haziran itibarıyla geçildi.<br>TATİL TERCİHİ DEĞİŞTİ<br>Kısıtlamaların sürdüğü 2,5 aylık sürede vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bu yıl tatilin nasıl yapılacağı yer aldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte turizm sektörü başta olmak üzere sektörlerde hareketlenme başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tatil tesislerini arayan tatilciler, ilk olarak otellerdeki hijyen önlemlerini sordu. Alınan önlemleri öğrenen tatilcilerin çoğunluğu ise 1 Temmuz'dan itibaren rezervasyon yaptı. Rezervasyonların çoğunluğu eski tatil anlayışının aksine otel odalarından uzak, lüks villalar üzerinde yoğunlaşıyor.<br>GECELİĞİ 10 BİN EURO'YA ÖZEL HİZMET<br>Antalya'da 5 yıldızlı 80 otelin bulunduğu Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki otellerin birçoğunda yer alan lüks villa konsepti de en çok tercih edilenler arasında oldu. Kral dairelerini dahi tercih sıralamasında geride bırakan lüks villalarda, konuklar için her türlü detay düşünüldü. Odalar içerisinde oyun alanlarından yatak odalarındaki jakuzilere, havuzlara kadar farklı seçeneklerle konukların fiziki mesafe kuralına göre tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilmesine imkan tanınıyor.<br>VİLLALARDA YOK YOK<br>Bölgede lüks villaların bulunduğu otellerden biri olan Susesi Luxury Resort ve Calista Luxury Resort'ta lüks villalara şimdiden rezervasyonlar yapıldı. Calista Luxury Resort'ta kendi başına bir otel gibi tesis içerisinde inşa edilen lüks villada otel konforunda hizmet almak mümkün. Bu villada tatil yapmak istediğinizde size özel olarak aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat sadece size hizmet veriyor. Leo adı verilen ve kapısında iki görkemli aslan heykelinin bulunduğu villada eğlence ve konfor adına her şeyi bulmak mümkün. Kendine ait havuzu bulunan, içerisinde sinema salonu, jakuzi, sauna, Türk hamamı, 9 yatak odası, içinde bilardo masasının dahi bulunduğu eğlence odası, özel restoran gibi ayrıcalıkların yer aldığı villa ise en çok merak edilen yer oldu. Kısa süre önce Katarlı bir tatilci tarafından 10 günlüğüne rezerve edilen bu villanın geceliği 10 bin euro. Yani burada ailesiyle konaklayacak tatilcinin gecelik yaklaşık 75 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.<br>'ROYAL SUIT'LER DİKKAT ÇEKİYOR<br>Geceliğine 75 bin lira veremeyip, lüks villa tercih edenlere hizmet veren otellerden bir diğeri ise Susesi Luxury Resort. 750'şer metrekarelik alanlardan oluşan 2 villası bulunan otelde yine her türlü detay düşünülmüş. Dubleks inşa edilen 4 yatak odalı ve 24 saat özel personelle hizmet verilen villanın havuzu da ortak kullanımdan bağımsız. Ayrıca otelde 19 adet `royal suit´ bulunuyor. Bu odaların kendine ait terasları, havuzları ve özel alanları olduğu için tatilciler tarafından tercih ediliyor.<br>'SEZONDA SATIŞLARIN İVME KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'<br>Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, rezervasyonlarla ilgili yavaş yavaş hareketliliğin başladığını söyledi. Temmuz başı itibarıyla tamamen açılış planladıklarını anlatan Kızıldağ, "Villaları soranların sayısı önceki yıllara göre çok arttı. Mali durumu iyi olan tatilciler daha özellikli, kendilerine özel konaklama türlerini tercih ediyor. Sezonu açtığımızda villa satışlarının ivme kazanacağını düşünüyoruz. 13 villamız var. Ancak içlerinde en özelliklisi, en lüksü Leo. Burası kendi başına butik bir otel konseptinde" dedi.<br>'SORULARIN BÜYÜK KISMI KORONVİRÜS İLE İLGİLİ'<br>Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da rezervasyon almaya başladıklarını ve her gün telefonla arayan tatilcilerin merak ettikleri konuları detaylıca sorduğunu söyledi. Soruların tamamına yakınının koronavirüs önlemleriyle ilgili olduğunu anlatan Bayrakçı, tesisteki villaların daha ilgi çektiğini kaydetti. Bayrakçı, "Standart odaların dışında farklı odalarımız var. Ana binada 20 royal süit dediğimiz kendi içinde havuzu olan odalarımız var. İki büyük villamız var. 750 metrekarelik 4 yatak odalı, ailelerin rahatça içinde konaklayabileceği bir alan. Tüm otelin hizmetlerinden faydalanabilirler. Çok ünlü isimler daha önceleri buraları tercih etmişti. İki villamız da ilerleyen tarihler için rezerve edildi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ<br>2020-06-08 09:18:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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