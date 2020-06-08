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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patara kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulundu

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında yer alan Patara Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulunduğu bildirildi.

Patara kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında yer alan Patara Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında antik yüzük taşı bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi ‘Patara Yılı’ ilan etmesinin ardından, kentte sürdürülen kazı çalışmalarında antik döneme ait yüzük taşı gün yüzüne çıkarıldı.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Patara bize birbirinden değerli buluntular vermeye devam ediyor. Sadece 1,3 cm büyüklüğündeki bu yüzük taşı, bugün tiyatro sondajından geldi... Toprağın üstünde” ifadelerine yer verdi.

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