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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü'den, gönüllü hayvanseverlere mama ve ilaç müjdesi

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde uygulanan karantina günlerinde sokak hayvanlarını susuz ve mamasız bırakmayan Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi ile kahvaltıda bir araya geldi.Tütüncü, gönüllülerin hayvanlara daha rahat bakabilmesi için de sokak hayvanları için gerekli olan ilaçların Kepez Belediyesi tarafından verileceğini ifade etti.

Tütüncü'den, gönüllü hayvanseverlere mama ve ilaç müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde uygulanan karantina günlerinde sokak hayvanlarını susuz ve mamasız bırakmayan Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi ile kahvaltıda bir araya geldi.Tütüncü, gönüllülerin hayvanlara daha rahat bakabilmesi için de sokak hayvanları için gerekli olan ilaçların Kepez Belediyesi tarafından verileceğini ifade etti.
Kent Ormanı’nda geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştiren kahvaltıda, Pakoder’in karantina günlerinde sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalar ve hayvanlara yönelik projeler konuşuldu. Başkan Tütüncü, Antalya Pati Koruma Derneği (Pakoder) üyelerine, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan karantina günlerinde sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmadıkları için teşekkür etti.

Tütüncü’den Pakoder’e teşekkür
Başkan Hakan Tütüncü, kahvaltının ardından gönüllülerle beraber bölgede bulunan sokak köpeklerine mama verdi. Köpekleri bir süre seven Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Herkesin kendini izole ettiği kısıtlamalı günlerde, Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi, bu şehrin sokak hayvanları mamasız ve susuz kalmasın diye Kepez Belediyesi ile birlikte çalıştılar. Onlara kocaman bir teşekkür borçluyuz. Pakoder, karantina günlerinde, herkesin kendini evlerinde izole ettiği zamanlarda büyük bir inisiyatif alarak belediyemize, sokak hayvanların beslenmesi konusunda yardım ettiler. Sokaktaki hayvanlarımıza yiyecek, mama ve su götürdüler. Sokak hayvanlarının dertleriyle dertlendiler.”

Mama ve ilaç müjdesi
Tütüncü, gönüllülerin hayvanlara daha rahat bakabilmesi için de sokak hayvanları için gerekli olan ilaçların Kepez Belediyesi tarafından verileceğini de ifade etti. Başkan Hakan Tütüncü, sokak hayvanları için mama üreteceklerini de sözlerine ekledi.
Pakoder Vefa Gönüllü Hayvan Besleme Ekibi üyelerine, sokak hayvanları için gerekli olan malzemelerin bulunduğu çantalar hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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