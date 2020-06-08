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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den yıldızlar altında sosyal mesafeli film keyfi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına keyif getirecek bir etkinliğe imza atarak, Konyaaltı Sahili'nde açık hava sinema günleri düzenleyecek. Covid19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak.

Büyükşehir’den yıldızlar altında sosyal mesafeli film keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına keyif getirecek bir etkinliğe imza atarak, Konyaaltı Sahili’nde açık hava sinema günleri düzenleyecek. Covid19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği düzenliyor.

Maske ve hijyenden taviz verilmeyecek
Etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Gösterimlerin yapılacağı Varyant Meydanı’nda Sinema severler için toplum sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alınacak.

1,5 metre aralıklı koltuklar
Sinema gösterisinin gerçekleşeceği etkinlik alanı girişine maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak. Ayakkabı dezenfeksiyon teknesi ve el dezenfeksiyon cihazı kullanılacak. Daha sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu sonrası onaylanan ve en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alacaklar.

Nostalji yaşatacak
‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliğinin ilki 11 Haziran Perşembe günü ‘Bayi Toplantısı’ filmiyle başlayacak. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’, ‘Baba Parası’, ‘Bizim İçin Şampiyon’, ‘7. Koğuşta Mucize’, ‘Hedefim Sensin’, ‘Aykut Enişte’ ve ‘Merhaba Güzel Vatanım’ gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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