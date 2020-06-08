Afette zarar gören üreticiye sera naylonu desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğal afetlerde seraları hasar gören üreticilere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracalığıyla sera naylonu desteği yapılıyor.

Antalyalı üreticilere tarımsal sulama boru desteği, fide desteği gibi yardımlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi yağmur, fırtına, dolu gibi doğal afetlerde zarar gören üreticilere malzeme desteği veriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen sera naylonları, zarar gören üreticilere dağıtıldı.

Üretici İlhan Toklu, serasının fırtınada zarar gördüğünü, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir gün sonra gelip hasar tespitinde bulunduğunu belirterek, kısa sürede sera naylonu yardımı yapıldığını söyledi.

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