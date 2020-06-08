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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 22 otel, 7 restoran 'Sağlıklı Turizm Belgesi' aldı

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SAĞLIKLI Turizm Belgelendirme Programı kapsamında 8 Haziran Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 288 otel ve 40 restoran/kafe başvuru sürecine girdi. 22 otel ve 7 restorana Sağlıklı Turizm Belgesi sertifikası verildi.  Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafelerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almaları amaçlanıyor. Sağlıklı Turizm Belgesi, Türkiye...

Türkiye'de 22 otel, 7 restoran 'Sağlıklı Turizm Belgesi' aldı

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SAĞLIKLI Turizm Belgelendirme Programı kapsamında 8 Haziran Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde 288 otel ve 40 restoran/kafe başvuru sürecine girdi. 22 otel ve 7 restorana Sağlıklı Turizm Belgesi sertifikası verildi. <br>Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafelerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almaları amaçlanıyor. Sağlıklı Turizm Belgesi, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı yedi yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor. <br>22 OTEL, 7 RESTORAN BELGE ALDI<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde 288 otel ve 40 restoran/kafenin başvuruları alındı. Bunlardan 22 otel ve 7 restorana 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor. Belge için yetkili akreditasyon kuruluşlarına, günlük başvurular da yoğun şekilde devam ediyor. <br>EN ÇOK BAŞVURU ANTALYA'DA<br>Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. 8 otelin belge aldığı Antalya'da toplam 109 otelin başvuru süreci devam ediyor. Türkiye genelinde toplam 27 ilden, 288 otelin başvurusu bulunuyor. İkinci sıradaki İstanbul'da 45, üçüncü Muğla'da 34 ve İzmir 15, Afyonkarahisar 14, Trabzon 12, Nevşehir 8 otel ile en çok başvuru olan iller. <br>BELGE ALAN OTELLER<br>Türkiye'de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Sueno Deluxe Belek & Golf Belek'e verildi. Antalya'da Sağlıklı Turizm Belgesi verilen oteller, Aydınbey Kings Palace-Manavgat, Corner Park-Konyaaltı, Crown Plaza-Konyaaltı, Grand Park Lara Hotel-Aksu, Grand Park Kemer-Kemer, Khan Otel-Muratpaşa, Rixos Premium Belek Otel-Serik.<br>İstanbul'da Akgün İstanbul Otel-Fatih, Eresin Hotels Sultanahmet-Fatih, Eresin Taksim&Premier Otel-Beyoğlu, Hilton İstanbul Bomonti-Şişli olmak üzere 4 otel belge aldı. Trabzon'da Fengo Otel-Ortahisar, Kuhla Otel-Yomra, Sera Lake Hotel-Akçaabat olmak üzere 3 otele belge verildi. Ankara'da Hotel Bilkent-Çankaya ve Newpark Hotel-Çankaya belge aldı. <br>Bursa'da Gönlüferah Otel-Osmangazi, Balıkesir'de Grand Asya Hotel-Bandırma, Muğla'da Hilton Bodrum Türkbükü Resort &SPA, Konya'da Ramada Plaza-Selçuklu, Sakarya'da NG Sapanca Wellness &Convention olmak üzere birer otel şu ana kadar belge aldı.<br>BELGE ALAN RESTORANLAR<br>Türkiye'de şu ana kadar Sağlıklı Turizm Belgesi verilen 7 restoranın 6'sı İstanbul, biri de Trabzon'da bulunuyor. İstanbul'da CZN Burak Hatay Medeniyetler Sofrası-Beşiktaş, İkiyaka Restaurant-Üsküdar, Sahan-Ataşehir, Sahan Cadde-Kadıköy, Sahan Kurtköy-Pendik, Sahan Suadiye-Pendik restoranları belge aldı. Trabzon'da ise Trias Trabzon-Ortahisar belge aldı.<br>OTELLERDE 157, RESTORAN/KAFELERDE 122 KRİTER<br>Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor.   <br>GİZLİ MÜŞTERİLER DENETLEYECEK<br>Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.<br>BELGE FİYATLARI ŞÖYLE<br>Konaklama tesisleri ve yeme-içme tesisleri olarak, otellerin yatak kapasitelerine göre, restoran ve kafelerin ise metrekare büyüklüklerine göre fiyatlar değişiyor. Konaklama tesisleri sertifika fiyatları resort otellerde 0-40 yatak 400 TL, 41-999 yatak 1500 TL, 1000 ve üzeri yatak 2 bin 600 TL. Şehir otelleri için 0-40 yatak 400 TL, 41-199 yatak 1200 TL, 200-599 yatak 1400 TL, 600 ve üzeri yatak 2 bin 200 TL. Müstakil yeme-içme tesisleri, restoran ve kafelerde 0-399 m2 400 TL, 400-799 m2 750 TL, 800 m2 ve üzeri 1250 TL. Fiyatlara belge ve etiket bedeli gibi denetimden doğabilecek her türlü masraf ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dâhil. Fiyatlar 2020 yılı sonuna kadar aylık bazda geçerli olacak.<br>YETKİLİ FİRMALAR<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKAK tarafından ilk fazda belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları ise şöyle; TSE bölge müdürlükleri, BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri A.Ş., Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., DQS Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., Isa Denetim Belgelendirme ve Eğitim A.Ş., Llyod's Register Gözetim Ltd. Şti., RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş., SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.<br> DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-08 13:06:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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