Kepez’den LGS online deneme sınavı

Kepez Belediyesi, 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için online deneme sınavı düzenliyor. Antalya’daki LGS’ye girecek tüm adayların katılabileceği sınavın, kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Kepez Belediyesi, pandemi sürecinde de öğrencilere sınav desteği sağlıyor. Koronavirüs(Covid19) nedeniyle kurs merkezlerindeki eğitimlerine ara vermek zorunda kalan ve eğitimlerini uzaktan sürdüren Kepez Belediyesi, online deneme sınavları ile de öğrencileri sınav tecrübesi ile buluşturuyor. Üniversite adayları için 1516171819 Haziran tarihlerinde ücretsiz YKS online deneme sınavı düzenleyecek olan Kepez Belediyesi, aynı tarihlerde LGS sınavına hazırlanan öğrenciler içinde online deneme sınavı yapacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan online deneme sınavına, öğrenciler kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden ulaşabilecek. LGS adayları online deneme sınavı ile ilgili 325 60 60 numaralı telefon hattından her türlü bilgiye ulaşabilecekler. LGS online deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin önce kepezbelediyesi.sinav.link adresi üzerinden sınav kaydı yaptırması gerekiyor.

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