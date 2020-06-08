Sahilde "caretta yuvalarının üzerinde ateş yakılıyor" tepkisi Yasaklar kalktı, caretta carettaların alanlarına yine insan eli değdi Alanya’da caretta caretta yoğunluğu başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde bulunduğu için koruma altında olan caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama dönemi başladı. ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, sahillerdeki yasakların kalkmasının ardından caretta carettaların patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlama yapmaktan vazgeçtiğini belirtirken, hayvansever Güldane Şahin ise sahile gelen balıkçıların yuvaların üzerinde ateş yaktığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Son yıllarda sayıları giderek azalan caretta carettaların kumsala yumurta bırakma dönemi Alanya’da başladı. Yeşilöz, Ulaş, Demirtaş, Kleopatra gibi sahillerde sıkça rastlanan caretta carettalar, yumurtalarını bıraktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süre ziyaretçi girişine kapatılan plajlarda caretta carettalar çok rahat bir yumurtlama dönemi geçirip yuva yapmaya başladığı gözlemlendi.



“İnsanlar eve kapanınca doğa biraz nefes aldı”

Geçen seneye oranla bu sene yumurtlama döneminin daha erken başladığını söyleyen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, sayınında daha fazla olduğunu aktardı. Kayhan, “İnsanlar eve kapanınca doğa biraz nefes aldı. Fazla insanın olmaması haliyle hayvanları ürkmemesi bu yumurtlamaları daha da fazlalaştırdı. İnsanlardan şunu rica ediyorum. Bilhassa gece caretta ceretta gördüklerinde lütfen çekim için kameralarının flaşlarını kullanmasınlar. Hayvan ürktüğü zaman yumurtasını bırakmadan geri gidiyor. Yada kırmızı ışıkla çekebilirlerse çeksinler. Gündüzde çok fazla yaklaşmayarak yumurtlamadan sonra denize girerken çekebilirler” dedi.



“Gece boyunca ateş yakıp yumurtaları mahvediyor”

Yeşilöz Sahilinde 14 yıldır yuvaları gönüllü olarak koruyan hayvansever Güldane Şahin, 16 Mayıs'tan itibaren sahillerde caretta carettalarını yuvalarını yapmaya başladıklarını belirtti. Şahin, “ Burada 35 yuva var ve bunların 20'si yumurtalı yuvamızdır. Zaman zaman sorunlarımız da oluyor. Gelen balıkçılarımız gece boyunca ateş yakıp yumurtaları mahvediyor bu çok üzücü ve bu sık yaşanıyor. Balık tutmaya gelenler misinası kırılıyor onu sahilde bırakıyor. Carettalarımız özellikle yavrularımız buna takılıp boğulup ölebiliyor. Burası sit alanı ve burası hepimizin. Denizimizi mavimizi çevremizi yok etmeyelim” diye konuştu.



“Halkımızdan bu konuda destek istiyorum”

Korona virüs döneminde normal hayata dönmeye başladıklarını belirten Şahin, sahillere gelenlerden dikkatli olmalarını istedi. Şahin, “Sahilde zaman zaman gelen insanlardan ricamız, lütfen çöplerinizi, özellikle poşetlerinizi sahilde bırakıp gitmeyin. Elimizden geldiğince mavimizi, yeşilimizi koruyalım. Halkımızdan bu konuda destek istiyorum. Lütfen buraya biraz daha özellikle yumurtalı yuvalarımızı kafeslemede kafes yardımı istiyorum. Biraz da güvenlik açısından burayı kontrol etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.