90 zeytin ağacı yangında zarar gördü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Zeytin Bahçesindeki yangında 3 dönümlük alanda 90 Zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yangın Demirciler Mahallesi Karataş mevkiinde bulunan zeytinlik alanda başladı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir belediyesine ait 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Orman işletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz de soğutma çalışmasına katıldı. Yangında Hüseyin Yılmaz’a ait 65, Hüseyin Çelik’e ait 25 adet olmak üzere 90 adet zeytin ağacının yandığı belirlendi.

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