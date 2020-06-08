Tedavi için geldiği arkadaşının evinde öldü

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) TEDAVİ için geldiği Antalya'da arkadaşı Ahmet U.´nun evine giden Osman Karaaslan (62), duş aldıktan kısa süre sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.<br>Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Böbrek rahatsızlığı bulunan Osman Karaaslan, bugün Afyonkarahisar´dan tedavi için Antalya´ya geldi. Karaaslan´ın arkadaşı Ahmet U., kendi yanında kalabileceğini söyedi. Akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden Ahmet U. ve eşinin evine gelen Karaaslan, duş aldıktan sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı.<br>Arkadraşının bir anda yere yığıldığını gören Ahmet U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan´a kalp masajı yapmaya başladı. Ancak Karaaslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibi Ahmet U.´nun ifadesine başvururken, evde de incelemede bulundu.<br>Yapılan işlemlerin ardından Osman Karaaslan´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-08 19:31:08<br>
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