Alanyaspor´da, Başakşehir hazırlıkları sürdü

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)AYTEMİZ Alanyaspor, 27´nci haftada deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.<br>Alanyaspor takımı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-08 21:49:04<br>
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