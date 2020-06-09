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Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

DHA

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınaları nedeniyle Helen Yayı Girit Adası bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci'nin kaynaklarında da Akdeniz'de büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Yüklü, denizde tsunami etkisi oluşturacağını ve Antalya'da en fazla Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinin etkileneceğini belirterek, 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulmasını talep etti. Antalya'da jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de özellikle Girit Adası bölgesinde deprem fırtınaları olduğunu kaydetti....

Helen Yayı'nda 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınaları nedeniyle Helen Yayı Girit Adası bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci'nin kaynaklarında da Akdeniz'de büyük bir deprem beklendiğini hatırlatan Yüklü, denizde tsunami etkisi oluşturacağını ve Antalya'da en fazla Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinin etkileneceğini belirterek, 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulmasını talep etti.<br>Antalya'da jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de özellikle Girit Adası bölgesinde deprem fırtınaları olduğunu kaydetti. Yüklü, bölgede oluşan artçı depremlerin etkisiyle Akdeniz'de bulunan Helen Yayı Fay Hattı'nda 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini açıkladı. Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük deprem notlarını anlatan Atakan Yüklü, Adalya yani Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu, denizde bir yarık açıldığını ve 3 saat içerisinde içinin dolduğunu, ardından denizin eski haline döndüğünü söyledi. Atakan Yüklü, Akdeniz'de oluşabilecek deprem sonrası tsunami etkisiyle Antalya'nın özellikle Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu kıyı kesimlerinin hasar göreceğini anlattı. Yüklü, koronavirüs nedeniyle kurulan Sağlık Bilim Kurulu gibi olası bir depreme karşı tedbirli olunup Deprem Bilim Kurulu kurulması gerektiğini söyledi.<br>AKDENİZ'DEKİ DEPREMLER, ANADOLU'DAKİ LEVHALARI SIKIŞTIRIYOR<br>Özellikle Girit Adası bölgesinde meydana gelen artçı depremlerin aslında bir deprem fırtınası olduğunu anlatan Atakan Yüklü, "Tarihsel dönemde bu bölgede Helen Yayı dediğimiz Girit Adası'nın olduğu kısımdan Afrika Levhası, burada Anadolu ve Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Levhalar sıkışıyor. Burada üretilen depremler ileride daha büyük depremlerin habercisi. Çünkü tarihsel sürece baktığımızda bugün bu bölgede 7'nin üzerinde büyük depremler olmuş ve hatta 3-5 metre yüksekliğinde tsunaminin oluştuğunu görüyoruz. Antik kentlerin hepsinde bunlar görülmüştür" dedi.<br>DEPREM SONRASI OLUŞAN YARIK 3 SAAT İÇİNDE DOLDU<br>Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen depremi gözlemlediğini anlatan Atakan Yüklü, "Bu bölgedeki depremin şiddetini Leonardo da Vinci'nin notlarında görebilirsiniz. Antalya yakınlarında, Adalya olarak bahsediyor. Antalya yakınlarında bir deprem olduğunu ve denizde ortaya çıkan yarığa 3 saat boyunca deniz suyunun dolduğunu, ardından denizin eski halini aldığını yazıyor. Bu deprem sonucunda şu an Kekova Batık Şehir'i sular altında görüyorsunuz. Kırsaldaki yığma yapılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü kırsaldaki yapılar olası bir deprem şiddetini kaldıracak güçte değildir. Bataklık zeminlerde sıvılaşmanın yüksek olduğu Kumluca, Finike, Alanya'daki ova kısımlarımızda sahil kesimdeki yapıların acilen iyileştirilmesi ve incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.<br>DEPREM BİLİM KURULU ÖNERİSİ<br>Atakan Yüklü, "Bu bölgede deprem olacak mı olmayacak mı tartışmasından ziyade Antalya'nın sahil kesiminde Kumluca, Finike, Kaş, Alanya ve Aksu'nun sahil kesimlerinde 1999 yılı öncesi birçok yapının acilen jeofizikçiler tarafından incelenmesi gerekiyor. Bunlar içinde büyükşehir belediyeler nezdinde 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulması gerekiyor. Deprem Bilim Kurulu'nda yer bilimciler, jeofizik, jeoloji mühendisleri, arkeolog ve tarihçiler de bulunmalıdır. Deprem öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği, bir zemin haritası çıkartılması gerekiyor. Bu sayede olabilecek depremleri en az hasarla atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Deprem Bilim Kurulu sayesinde ileride oluşacak depremler için tedbirimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-06-09 08:41:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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