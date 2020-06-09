Kumar oynayan 13 kişiye 43 bin 520 lira idari para cezası

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 43 bin 520 lira idari para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Ekipleri, Toptaş Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit etti. Eve baskın yapan ekipler 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. 13 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için ise kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplan 43 bin 520 lira idari para cezası kesildi. Kumluca İlçe Jandarma Karakoluna getirilen şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.