Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Spor Caddesi üzerinde meydana geldi. T. O'un (20) kullandığı 07 HUP 26 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Alkan'a (72) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Alkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alkan’ı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alkan, doktorları tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü T.O. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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