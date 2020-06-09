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Antalya'da 28 bin 875 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı

İHA

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 28 bin 875 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi Uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir ikamette şüpheli N.H'nin uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 80 adet (10 cm x 10 cm) ve 325 adet (0,5 cm x 10 cm) ebatlarında sentetik kannobinoid (bonzai) emdirilmiş kâğıt parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin toplamda 28 bin 875 kullanımlık doz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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