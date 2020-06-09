Motosikletin çarptığı yaya öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ahmet Alkan (72), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün öğleden sonra Alanya'nın Saray Mahallesi Spor Caddesi'nde meydana geldi. T.O. (20) yönetimindeki 07 HUP 26 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Ahmet Alkan'a çarptı. Yaralanan Alkan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ahmet Alkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü T.O.'yu gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-09 10:57:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.