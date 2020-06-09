Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Antalya’nın Kaş ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde D400 karayolu Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisi Kaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Cırık yönetimindeki 07 Z 0099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında dağlık alana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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