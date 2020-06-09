13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü (2)

<br>CENAZE TESLİM EDİLDİ<br>Antalya'nın Kaş ilçesinde R.Ç.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Öztürk'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Öztürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-06-09 12:34:27<br>
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