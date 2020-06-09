Tütüncü: “Yeni yollar Altınova’ya değer kazandıracak”

Altınova’da devam eden yol açma çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni yolların 45 yıllık imar planı hayalini gerçekleştirdikleri Altınova'ya değer kazandıracağını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi’nde imar planında olmasına rağmen kapalı olan Elif Sokak’ı ulaşıma açıyor. Fatih Sokak ile Ülker Sokak arasında kalan 15 metre genişliğinde ve 821 metre uzunluğundaki yolun yapımı büyük oranda tamamlandı. Elif Sokak, Sinan Mahallesi’nden havaalanı yolu olarak da bilinen Serik Caddesi’nin yan yoluna ulaşım imkanı sağlayacak. Hakan Tütüncü de bölgede devam eden yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Fen İşleri ekiplerine kolaylıklar dileyen Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan yolun yapımı hakkında bilgi aldı.



Altınova’ya konforlu yaşam

İmar sorununu çözdükten sonra Altınova’ya şehir kimliği kazandıracak yatırımları yapmaya başladıklarının altını çizen Tütüncü, şu ifadeleri kullandı:

“Altınova’da imar yollarının açarken, bölge sakinlerine modern bir şehirde yaşama ayrıcalığını sunan sosyal tesisleri de inşa ediyoruz. 12 yıldan beri Kepez’de yeni yollar açmaya gayret ettik. Açtığımız her yol, hem mahallelerin değerini artırdı hem de şehir içi ulaşımı rahatlattı. Son 12 yılda 1000 kilometrenin üzerinde yol açan belediyemiz, şimdi de büyük bir heyecanla Altınova’nın yollarını açıyor. Burada çok ciddi yol inşaatımız var. Yollarını açılması için ciddi alt yapı yatırımları yapıyoruz. Yeri geliyor zorlu coğrafi şartlarla mücadele ediyoruz. Ama kararlılıkla işin üzerine giden belediyemiz, Altınova’ya yeni yollar kazandırıyor. Yeni yollar hem Altınova değer kazandıracak hem de hemşehrilerimiz daha güzel bir ortamda yaşama imkanı sunacak. Altınova adeta yatırım şantiyesine döndü. Gayretlerimiz neticesinde Altınova geleceğe çok daha güçlü bir biçimde yürüyor”

Tütüncü, Altınova’ya yollar açtıklarını söyleyerek, “Bu yollar aslında imar ve şehircilik problemlerini tamamlamış Altınova’nın değerine değer katan çok önemli yatırımlar oluyor. Yeni yollar açmaya devam edeceğiz” sözlerine ekledi.



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