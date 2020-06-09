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Kepez'de cemevinin anahtarı Alevi derneklerine teslim edildi

İHA

Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle'deki cemevinin yapımını, iç tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten önce tamamladı. Belediye meclisi kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın isminin verildiği cemevinin anahtarının, Alevi derneklerine verilmesi amacıyla temsili bir tören düzenlendi.

Kepez'de cemevinin anahtarı Alevi derneklerine teslim edildi

Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle’deki cemevinin yapımını, iç tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten önce tamamladı. Belediye meclisi kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın isminin verildiği cemevinin anahtarının, Alevi derneklerine verilmesi amacıyla temsili bir tören düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada Pir Sultan Abdal Cemevi’ni söz verdikleri tarihten önce tamamladıklarını belirterek, “Projesiyle, tefrişatıyla örnek bir eser olan bu güzel tesisin anahtarını bugün kardeşlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim. Bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz” ifadesini kullandı.

Anahtar dernek başkanlarında
Tütüncü, daha sonra cemevinin anahtarını, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ile Antalya Tahtacıları Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ’a teslim etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi’nin temeli, 14 Kasım 2019 tarihinde törenle atılmıştı. Kepez Belediyesinin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti. Cemevinin yapımı, tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten 1,5 ay önce tamamlandı. Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı.

Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin metrekare alan içerisinde inşa edildi. Cemevinin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik komisyonu odası, kadın komisyonu odası, Tahtacılar Derneği’ne tahsis edilen bir oda ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. 300 metrekare yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan düzenlemesi de yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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