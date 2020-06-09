Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını sevindirdi Komşuları ellerinde büyüyen ve yaşamaz denen ikizlerin yolunu gözlüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını sevindirdi Komşuları ellerinde büyüyen ve yaşamaz denen ikizlerin yolunu gözlüyor

İHA

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını sevindirdi Komşuları ellerinde büyüyen ve yaşamaz denen ikizlerin yolunu gözlüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Aralık ayında gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrılmasının ardından ikizlerin yarın Türkiye’de olacağının müjdeli haberini alan Alanya’daki yakınlarını sevince boğdu.
Alanya'da ev hanımı Fatma (34) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin tek yumurta ikizleri Derman ile Yiğit ameliyatları için 1 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra gönderildi. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk operasyon 14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Ardından 28 Ocak'ta yapılan ameliyatta kafasından yapışık siyam ikizleri ayrıldı. İkizler ayrılma operasyonun ardından bir dizi ufak operasyon daha geçirerek bugün itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi. Yarın hava yoluyla Türkiye'ye gelecekleri belirtilen ikizlerin bir sürede Ankara'daki hastanede fizik tedavi süreci olacağı öğrenildi.

“Sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz”
Mutlu haberi alan baba Ömer Evrensel’in Alanya’daki iş arkadaşları ve komşuları sevinç yaşadı. Bir restoranda usta olarak çalışan baba Evrensel’in 7 yıllık mesai arkadaşı Hüseyin Sertaç Kılıç çok mutlu olduklarını aktardı. Bundan 2 sene önce iş arkadaşı Ömer Evrensel’in siyam ikizleri dünyaya geldiğini söyleyen Kılınç, “Tabii çok zorlu bir süreç yaşadılar, bu süreçte yanında olan devlet büyüklerimize ve sağlık personelleri yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2 gün önce yurda dönecekleri haberini aldık. Ondan dolayı ayrı sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz. Tabii süreç uzun buraya geldikleri zaman nasıl adapte olacak o önemli. Hem maddi hem manevi o konuda da biz destek olacağız. Devlet büyüklerimizden bundan sonrada onları yalnız bırakmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu süreçte yanında olan insanlar ilerleyen süreçte de yanında olurlar. Bizlerde komşuları ve işverenleri olarak yanlarında her zaman olacağız” dedi.

“Yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu”
Siyam ikizlerinin sağlıklı bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Kılınç, “Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah’a şükürler olsun. Emeği geçen doktorlara çok teşekkür ederim. Zorlu bir süreçti, yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur. İnanıyorum Allah’ın izniyle ikizler bundan sonraki süreçte de daha çok hayata tutunacaklar” diye konuştu.

"Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum”
Evrensel ailesinin komşusu Fahriye Kılınç ise şunları söyledi:
“Komşuyuz ama bir evde yaşıyor gibiyiz. O çocukların doğuşu bizi çok üzmüştü ama ayrılmaları, yürümeleri ve konuşmalarının haberini alınca çok mutlu olduk. Zaten giderlerken beni alkışlayıp ‘babaanne babaanne’ diyorlardı. Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum. O çocukların ayrılışının nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Göstermeleri için yalvardım. Ayrılmış olduğu fotoğrafı gösterdiler, tarifsiz bir duygu anlatamam. İkizlerin tırtır gibi gidiş gelişleri aklıma geliyor nasıl olacak diye düşünüyordum sürekli. O halde gördüğüm zaman o gün hastalanıyordum ben. Çok mutluyuz Allah razı olsun, devletimizden ve bütün yardım eden insanlardan da. İkizleri o durumdan kurtardıkları için çok çok teşekkür ederiz. Gelmelerini dört gözle bekliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde atlı polisler ilgi odağı oldu
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı/ Ek ...
İki çocuğun silahla oyunu ölümle sonuçlandı 13 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfekten çıkan saçmalarla ölen 9 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER İki çocuğun silahla oyunu ölümle sonuçlandı 13 ...
Kepez'de cemevinin anahtarı Alevi derneklerine teslim edildi
YEREL HABERLER Kepez'de cemevinin anahtarı Alevi derneklerine ...
Hamile kadın cam silerken dükkanın tentesine düştü, hem kendi hem de yakınları ağladı
YEREL HABERLER Hamile kadın cam silerken dükkanın tentesine düştü, ...
AESOB’tan Başkan Böcek’e destek teşekkürü
YEREL HABERLER AESOB’tan Başkan Böcek’e destek teşekkürü
Boncuk portakallar sıcaklığın kurbanı oldu Sıcaklığın narenciye üzerindeki etkisi sürüyor
YEREL HABERLER Boncuk portakallar sıcaklığın kurbanı oldu Sıcaklığın ...
Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı M.S. 2.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen alanda iş makinesi kullanılmayacak
YEREL HABERLER Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı ...
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın ölümden döndü Birinci kattan zemin kattaki iş yerinin çatısına düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Acı içerisinde kıvranan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi
YEREL HABERLER Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile ...
Uyuşturucu operasyonunda tabanca, tüfek ve döner bıçağıyla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda tabanca, tüfek ve döner ...
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı/ Ek ...
5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan kardeşinin bulunmasını istiyor
Tütüncü: “Yeni yollar Altınova’ya değer kazandıracak”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Yeni yollar Altınova’ya değer kazandıracak”
Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği
YEREL HABERLER Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği
ASFİM’de fitness kursuna kayıtlar başladı
YEREL HABERLER ASFİM’de fitness kursuna kayıtlar başladı
Tarım işçilerinin zorlu mesaisi 35 derece sıcaklıkta da devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin zorlu mesaisi 35 derece sıcaklıkta ...
Konyaaltı’nda sınav stresine ‘online’ çözüm
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sınav stresine ‘online’ çözüm
Dayının en acı yükü Antalya’da 80 metrelik sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü Suriyeli minik yavrunun bedenini morgdan dayısı kucağında çıkardı
YEREL HABERLER Dayının en acı yükü Antalya’da 80 metrelik sondaj ...
Kepezaltı-Santral’in sembol ‘Saat Kulesi’ DokumaPark’a taşındı
YEREL HABERLER Kepezaltı-Santral’in sembol ‘Saat Kulesi’ ...
Antalyalı siyam ikizleri ayrıldı Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
YEREL HABERLER Antalyalı siyam ikizleri ayrıldı Mutlu haberi ...
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü (2)
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken arkadaşını ...
Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Mahmud öldü
YEREL HABERLER Sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki Mahmud öldü
Kara yolu kenarında ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak Bariyerlerin altından geçip yere yığıldı
YEREL HABERLER Kara yolu kenarında ölü bulunan şahsın kesin ölüm ...
Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 9 gözaltı Alanya merkezli eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu çetesini çökertildi Uyuşturucuyla birlikte 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu şebekesine darbe: 9 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X