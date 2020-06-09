Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı (2)

<br>'ÇOK MUTLUYUZ, SEVİNÇLİYİZ'<br>İngiltere'de geçirdikleri bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in babası Ömer Evrensel'in 8 yıldır işvereni olan Hüseyin Sertaç Kılıçarslan, bebeklerden gelen güzel haberle çok sevindiklerini söyledi. Kılıçarslan, "İki yıl önce zorlu bir süreçten geçtiler, siyam ikizleri dünyaya geldi. Daha anne karnındayken doktorların yaşamaz dediği bir olay. Bugün nur topu gibi çocuklarımız, inşallah Cumhurbaşkanımızın yardımıyla Türkiye'ye gelecek. Biz haberi aldığımızda çok mutlu olduk, çok sevindik. Sadece şunu söyledik; Allah'ım burada emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Sağlık personeli, devlet yetkilileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç bir zaman onları yalnız bırakmadı. Özel doktoru bizzat 2-3 sefer bu çocukları ziyaret etti. İngiltere'de, Keşmirli doktor bu olayı öğrendiğinde, Belek'e tatile geldi ve Ömer ustayı evinde ziyaret etti. Ameliyatla ilgili bilgiler verdi; 'Ben bu işi çözerim' dedi. Dünyanın hiçbir yerinden bir doktor buna cesaret edemedi. Allah o Keşmirli doktordan da bin kere razı olsun, bu işi çözdü. Ve bugün mutlu haberini aldık, çok mutluyuz, sevinçliyiz" diye konuştu.<br>'SABAHA DOĞRU ANKARA'DALAR'<br>Bundan sonraki sürecin daha zorlu olacağını belirten Kılıçarslan, "Bu çocukların gelişimi, hayata tutunması zorlu bir süreç. Ömer usta asgari ücretle çalışan bir usta. Bunların altından kalkacağına ihtimal vermiyorum. Biz işveren olarak yardımcı oluruz ama ne kadar oluruz? Hayırsever işadamlarına, devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Bunların kafalarını sokacağı dört göz bir oda. Yani bu konuda kaymakamlık olsun, devlet yetkilileri yardımcı olursa. Biz güzel bir toplumuz, yardım duyduğumuzda koşan bir toplumuz. İnşallah bu konuda insanlar gerektiği yerde yardım verecekler, buna inanıyorum. Biz Ömer ustayı, çocukları, yengeyi dört gözle bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla yarın Türkiye'deler. Emeği geçen her insana şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ömer ustayla görüştüğüm kadarıyla bu gece 01.45'te uçağa binecekler. İngiltere ne kadar sürer bilmiyorum, büyük ihtimalle sabaha doğru Ankara'dalar. Biraz fizik tedavi süreçleri var. Ondan sonra da inşallah Alanya'ya gelecekler. Alanya halkı onları dört gözle bekliyor. Derman'ı da Yiğit'i de ustamı da özledik" diye konuştu.Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-06-09 16:08:00<br>

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