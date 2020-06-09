Yavru deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde ölü caretta caretta türü yavru deniz kaplumbağası bulundu. <br>Konyaaltı Sahili'nde, öğle saatlerinde denize girenlerin fark ettiği ölü caretta caretta türü yavru deniz kaplumbağası, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine sahile gelen bekçiler, ölü deniz kaplumbağası yavrusunu alıp plajdan uzaklaştırdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-06-09 16:59:57<br>
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