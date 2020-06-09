Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardı

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize gelen çocukları uyaran bekçiler, Konyaaltı Sahili'nden ayrılmalarını söyleyerek eve gitmeleri için uyardı.<br>Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, denetimler de sürüyor. Yasağı ihlal eden bazı çocuklar, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda güneşlenip, denize giren çocukları sahilde devriye görevi yapan bekçiler uyardı. Çocuklara denizden çıkmalarını söyleyen bekçiler, çocuklara eve gitmeleri uyarısında bulundu.<br>Sahilde güneşlenen ve denize girenlere de sosyal mesafe kuralını hatırlatan bekçiler, plajda güneşlenen, birbiriyle sohbet eden ve denize giren çocukları sahilden uzaklaştırdı. Bazı çocuklar da devriye görevi yapan bekçileri görünce çalılık alanda saklanmaya çalıştı. Çalılık alanda saklanan çocukları da uyarıp, plajdan dışarı çıkana kadar eşlik eden bekçiler, uyarılara kulak asmayanlara cezai işlem uygulayacağını belirtti. Bazı çocukların da bekçileri görünce sahilden kaçtığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-06-09 18:03:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.