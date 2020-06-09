Adaya bırakılan go¨c¸menleri Tu¨rk Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı ekipleri kurtardı

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Yunanistan tarafından C¸oban Koyu’nun kars¸ısındaki Sarı Ada’ya bırakılan go¨c¸menler, Tu¨rk Sahil Gu¨venlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye go¨re, saat 12.45 sıralarında Antalya’nın Kas¸ ilc¸esindeki Sarı Ada u¨zerinde bir grup go¨c¸men oldugˆu Sahil Gu¨venlik Bot Komutanlıgˆı ekiplerine bildirildi. Kas¸ Sahil Gu¨venlik ekipleri bo¨lgeye gelerek, 7’si erkek, 1’i kadın 8 Afgan uyruklu go¨c¸meni botla tahliye ederek kurtardı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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