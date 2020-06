Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, 1 Temmuz’da açılması kararlaştıran Antalya'daki 116 düğün salonunda her türlü hijyen kurallarının alınacağını, sosyal mesafenin de göz önünde bulundurulacağını söyledi. Ay, yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla misafir sayısında da azalmaya gideceklerini kaydetti.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Mart ayında kapatılan düğün salonları, 1 Temmuz itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecek. Bundan sonraki sürecin nasıl olacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunan DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, bütün tedbirleri aldıklarını, salonda çalışanların mutlaka siperlik, eldiven ve hijyen sertifikalarının olacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın düğün salonları için ortak şartname belirleyeceğini ifade eden Ay, yayımlanan şartnameye de uyacaklarını kaydetti.



“Misafir sayısında azalmaya gideceğiz”

Ay, “Salonlarımızda eleman sayısında azalmaya gitmeyeceğiz ama misafir sayısında azalmalar olacak. Misafir sayısını net bilemiyoruz ama beklentimiz yarı yarıya düşmesi yönünde. Misafir sayısında bir azalmaya gideceğiz. Biz salonda vatandaşların maksimum 2 saatlik yol geldiğini düşünerek maskeler vereceğiz. Dezenfektan ve hijyen konularında da hazırız. Sosyal mesafeye nasıl uyacağımızı göstereceğiz. Kimsenin korkusu, tedirginliği olmasın. Düğün salonumuza girişte ateş ölçerle ateşler ölçülecek. Ateşi yüksek olan asla alınmayacak. Salonumuzun içerisinde her saat başı el dezenfektan makinası ile misafirlerimizi dolaşacağız. Aynı zamanda her şey tek kullanımlık olacak. Biz bunu özellikle üyelerimizden talep ettik. Kimsenin sağlığıyla oynayamayız. Denetmelerimizi ise hem devlet tarafından, hem de biz sendika olarak sürdüreceğiz. Zaten biz salonlarımızın açılmasına şükrediyoruz, eğer 1 Temmuz’dan sonra faaliyete geçmeseydik 3 bin 500 esnafım iflas edecekti. Allah hükümetimizden razı olsun. Bizleri dikkate aldılar. Biz her şekliyle hazırız. 1 Temmuz’da sorunsuz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



“Ertelediklerimizi geri çağırıyoruz”

Salonları kapanmadan önce düğün tarihlerini ertelediklerini dile getiren Ay, “Ertelediğimiz düğün sahiplerini geri çağırmaya başladık. Örneğin bir çiftin 4 Haziran’da yapmaları gereken düğünü biz 7 Temmuz’a ertelemiştik. Mümkün olduğunca ertelemeye çalıştık. Şu anda ise randevu sistemiyle çalışmalarımıza başladık” diye konuştu. 21 Haziran’da genel kurul yapacaklarını, kurulda ise düğün salonu sahipleri ve organizasyoncuların yer alacağını vurgulayan Barış Ay, “Esnafımıza nasıl faydamız olabilecek? Düğün sahiplerine nasıl yenilikler yapabiliriz? Misafirleri maske konusunda neler yapabiliriz? Bunları konuşup, değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.



“Kır düğünü talebi karşılamaz”

Antalya'da kır düğünü yapılabilecek alanların , kır düğünü talebini karşılayabilecek kadar fazla olmadığını hatırlatan Ay, sözlerine şöyle devam etti:

“ Kapalı mekanlardaki bütün rezervasyonlar açığa geçmiş olsaydı mekanlar bu kapasiteyi kaldıramayacaktı. Antalya’da 116 tane düğün salonu var, sadece 21 tane kır düğünü yapılabilecek alan var. Herkes yüklenseydi, kapasite kalmayacaktı ve sokak düğünleri artacaktı. Sokak düğünleri de bulaşı arttırır. Bizim kır düğünleriyle asla problemimiz yok. Türkiye genelinde 280 bin kapalı düğün salonu var ve sadece 46 bin açık kır düğünü var. Bu da maalesef kır düğünü talebini karşılamaz”



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.