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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

İHA

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.
Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da 30 TL'den satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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