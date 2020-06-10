Alanyaspor'dan hatıra bileti

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı için hatıra bileti satışa çıkardı.<br>Aytemiz Alanyaspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2'nci maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.<br>Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store'da bugün 30 TL'den satışa sunuldu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-10 12:23:12<br>
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