‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği ‘Bayi Toplantısı’ filmi ile başlıyor. Antalyalılar, 11 Haziran Perşembe günü akşam saat 20.30’da Beach Park Varyant Meydanı’nda sosyal mesafeli, maskeli sinema keyfi yaşayacak. Etkinliğe katılmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği 11 Haziran Perşembe akşamı ‘Bayi Toplantısı’ filmi ile başlıyor. Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilecek yarın akşam saat 20.30’da sinemaseverler yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak. Bayi Toplantısı 13 Haziran Cumartesi akşamı bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Açıkhava sinema keyfi 12 Haziran Cuma ve 14 Haziran Pazar akşamı saat 20.30’da ‘Biz Böyleyiz’ filmi ile sürdürecek.



Başvuru yapılacak

Her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz gerçekleştirilecek ve etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Sinema gösterisinin gerçekleşeceği etkinlik alanına maskesiz giriş yapılamayacak. Alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak. Ayakkabı dezenfeksiyon teknesi ve el dezenfeksiyon cihazı kullanılacak. Katılım başvurusu onaylananlar, en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alacak.



Nostaljik açık hava sineması

Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’, ‘Biz Böyleyiz’, ‘Bizim İçin Şampiyon’, ‘7. Koğuşta Mucize’, ‘Hedefim Sensin’, ‘Aykut Enişte’ ve ‘Merhaba Güzel Vatanım’ gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.



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