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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleiçi Müzik Yarışması başlıyor

İHA

Kaleiçi Müzik Yarışması başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan online müzik yarışmasının bir yıla yayılacak maratonunun 6 Temmuz’da başlayacağını söyledi. Uysal, Türkçe poptan, caza ve Türk Halk Müziğine 6 farklı müzik türünde 14 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel müzisyenlerin katılımına açık yarışmanın, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleşeceğini belirtti.
Korona virüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla online platformlar ve sosyal medya kanallarıyla her ev bir konser mekanına dönüşürken Muratpaşa Belediyesi, bu sanatsal üretimi desteklemek için tüm süreçlerin internet ortamında gerçekleşeceği müzik yarışması düzenliyor. Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin adını taşıyan ve birincilerin de 1 hafta Kaleiçi tatili kazanacağı yarışma bir yıl boyunca devam edecek.
Belediye Başkanı Uysal, Kaleiçi’nin Antalya’nın en önemli tarihsel ve kültürel değeri olduğunu belirterek bu yarışmayla amaçlarının başta müzik olmak üzere bu tarihi kent merkezinin adının sanatla, sanatsal üretimlerle yan yana gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Kaleiçi Müzik Yarışması’nın iki ayda bir farklı müzik kategorilerinde gerçekleşecek online bir yarışma olacağını belirten Uysal, bir yıl sürecek maratonun 6 Temmuz’da Türkçe pop müzikle başlayacağını kaydetti. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel müzisyenlerin vokal ya da grup olarak katılabileceğini belirten Başkan Uysal, yarışmada tüm süreçlerin Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, çalışmalarını Youtube’a #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmalarının yeterli olacağını belirten Uysal, oylamanın da komsumeclisi.com’dan yapılacağını vurguladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin 6 Temmuz’da Türkçe pop müzikle başlayacak Kaleiçi Müzik Yarışması’nda bu kategoride başvurular 12 Temmuz’a kadar devam edecek. Yarışmanın bu bölümünde en iyilerin belirlenmesinin ardından 713 Eylül’de rock, 28 Kasım’da Türk Halk Müziği performanslarının en iyileri belirlenecek. 2021’de ise yarışma 1117 Ocak’ta elektronik müzik, 1521 Mart’ta cazla devam edecek ve Kaleiçi Müzik Yarışması’nda ilk yıl 1016 Mayıs’ta rap müzikle sona erecek.
Detaylar komsumeclisi.com’da kısa bir süre sonra ilan edilecek yarışmaya konser, bar, düğün gibi etkinliklerde kaydedilen performanslar, klipler, fotoğraflar ya da çeşitli görüntüler üzerine kaydedilmiş şarkılar, birkaç şarkıdan oluşan kolajlar kabul edilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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