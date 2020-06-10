İzin çıkan 65 yaş ve üzeriyle çocuklar ve vatandaşlar ne sıcak dinledi ne de yüzde 75'lik nem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu Ebeveynleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denizin tadını çıkarırken, yüzde 75 neme karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldikleri gözlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı şartlar dahilinde 18 yaş altı ile 65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlamayı kaldırıldığını açıklamasının ardından, Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklarla doldu. Sahilde yüzde 75’lik neme karşın 65 yaş ve üzeri vatandaşların da olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın dün akşam kabine toplantısı sonrası 18 yaş altına haftanın her günü ebeveynleriyle birlikte olmak şartıyla, 65 yaş ve üstü için de yine her gün 10.0020.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinde binlerce vatandaş ve tatilciler, çocuklarıyla birlikte Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Hafta içi olmasına karşın eskiden özlenen günlerine dönen sahilde yoğunluk göze çarptı. Denizin, güneşin tadını çıkaran çocukların oldukça neşeli oldukları gözlendi. Kentte hava sıcaklığının 26 derece, nem oranınınsa yüzde 75 olarak ölçülmesine karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldiği dikkat çekti.



“Alınan karardan dolayı çok memnunuz”

Çocuklarını denize getiren Recep Samancı, “Çocuklar sahilde eğleniyorlar. 2 aydır içerdelerdi. Okullar da tatil. Alınan karardan dolayı çok memnunuz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bu süreçte dünyaya örnek olacak şekilde çok büyük başarı gösterdiler.” diye konuştu.



"Babaannem bu habere çok sevindi”

İlk defa kızını denize getirdiğini belirten Dilara Karakuş Bulut da, “Kızım çok eğlendi. Deniz girdi, çıkmak istemedi. Tabi şuanda hiç bir şey anlamıyor. Açıkçası babaannem de bu habere çok sevindi. Şuan evde dışarıya çıkmayı bekliyor.” dedi.

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