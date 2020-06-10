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Büyükşehir belediyesinden Konyaaltı Sahili açıklaması "Antalya Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir" "Danıştay kararının belli olduğuna ilişkin kamuoyunda çeşitli haberler geçmektedir"

İHA

Büyükşehir belediyesinden Konyaaltı Sahili açıklaması "Antalya Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir" "Danıştay kararının belli olduğuna ilişkin kamuoyunda çeşitli haberler geçmektedir"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Konyaaltı Sahili’nde ihalenin iptaliyle ilgili devam eden yargılamada Danıştay kararının henüz belediyeye tebliğ edilmediği belirtildi. Açıklamada, “Kiracı şirketin sözleşmesi haklı nedenlerle feshedilmiş olup, kiracının açtığı davada verilen tahliyeye yönelik işlemlerin dava sonuna kadar durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı, belediyemizin itirazı haklı görülerek bugün mahkemece kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Devam eden davada Danıştay kararının belli olduğuna ilişkin kamuoyunda çeşitli haberler geçmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir. Kaldı ki Konyaaltı Sahil Projesi'ne ilişkin uyuşmazlık sadece ihalenin iptali davası ile sınırlı değildir. Aynı zamanda kiracı şirketin sözleşmesi haklı nedenlerle feshedilmiş olup, bu konuda kiracının adli yargıda Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin açmış olduğu davada verilen tahliyeye yönelik işlemlerin dava sonuna kadar durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı belediyemizin itirazı haklı görülerek 10.06.2020 tarihli duruşmada (bugün) mahkemece kaldırılmıştır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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