Antalya’da sıcak hava fırsat bilenler soluğu plajlarda aldı Antalya’da deniz ve güneş keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yerleşik yabancılar soluğu plajlarda alarak deniz keyfi yaptı.

Alanya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğramaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazıları kendilerini denize atarken, bazıları da kumsala ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.



“Deniz keyfi yaptığımız için çok mutluyuz”

Ankara’dan Alanya’ya tatile gelen Fırat Celer, denizin çok güzel olduğunu söyledi. Celer, "Yaklaşık 10 gündür Antalya’da tatil yapıyorum. Sahiller geldiğim zaman daha boştu, şimdi biraz daha hareketlilik var. Normalleş sürecinin girdiğimizin farkındayız tabii ki ama insanların maddi duruma göre tatile gelebilir. Alanya’ya her yaz geliyorum. Deniz keyfi yaptığımız için çok mutluyuz, burayı çok seviyoruz. Su, deniz ve güneş çok keyifli güzel dakikalar geçiriyoruz” dedi.



“Şu an sanki ilk defa deniz görüyor gibiyim”

Deniz keyfi yapan Emre Kuş ise şunları söyledi:

“İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Korona virüsten dolayı uzun süredir denize giremiyorduk. Hava sıcak evlerde bunalıyorduk. Yasağın kalkması çok iyi oldu. Yasağın kalkmasıyla bizlerde denize girmeye başladık. İnşallah bu korona sürecini de atlatacağız. Şu an sanki ilk defa deniz görüyor gibiyim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.