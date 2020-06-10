Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) ağabeyi İ.K.'yi (35)<br>bıçaklayarak, öldürdü.<br>Olay, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyini bıçaklayarak yaraladı. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K., kurtarılamadı.<br>Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-10 16:53:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.