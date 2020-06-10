Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta gidecek

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor ligin 27´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor, cumartesi günü oynanacak maça Antalyaspor ile birlikte özel uçakla gidecek.<br>Süper Lig´in 27´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü saat 18.30´da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde sürdüren turuncu yeşilli takım, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik çalışan Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.<br>ALANYASPOR İLE ANTALYASPOR AYNI UÇAKTA GİDECEK<br>Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçakla gidecek. Fraport TAV Antalyaspor da cumartesi günü saat 21.00´da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul´a gidecekleri ve aynı uçakla birlikte geri dönecekleri öğrenildi.<br>Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Alanyaspor idmanından genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-10 20:58:54<br>
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