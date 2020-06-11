Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

DHA

Alanyalı turizmciden koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

<br>Engin ANAKBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizmci Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde yoğun mücadele gösteren sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeline moral amacıyla hediye tatil kampanyası başlattı. Gaziler ve şehit ailelerinin de yararlanabileceği kampanyadan, noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucu belirlenecek 200 talihli aile yararlanacak. Barcın, kampanyaya katılan diğer ailelere de yüzde 50 indirimli tatil imkanı sunacaklarını söyledi.<br>Alanya'nın Kargıcak ve Mahmutlar mahallelerinde otelleri bulunan Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tatil hediye etmek amacıyla kampanya başlattı. Gazi ve şehit ailelerinin de yararlanacağı bu kampanyada kendilerine ulaşan tüm ailelerin isimleri kaydedilecek. 1 Temmuz'da sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayında noter huzurunda çekilişle 200 talihli aile açıklanacak. Otel ayrıca kampanyaya katılan ve çekilişte kazanamayan diğer ailelere de yüzde 50 indirimle tatil imkanı sağlayacak.<br>'KÜÇÜK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK'<br>Şu ana kadar 3 bin 500 başvurunun olduğu öğrenilirken Muzaffer Barcın, kampanyaya diğer turizmcilerin de katılmasını istedi. Barcın, "Biz Covid-19 sürecinde çok emek veren sağlıkçılarımıza, emniyet güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine emekleri çok olduğu için, gecesini gündüzüne katarak hizmet verdiği için onlara küçük bir jest yapmak istedik. Yaklaşık 200 aileye 3 gece 4 gün ultra her şey dahil tatil hediye etmek istedik. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Bu 200 ailenin bize maliyeti yaklaşık 1 milyon TL gibi bir rakam. Bizim gücümüz ancak buna yetti. Diğer otelci arkadaşların bu kampanyaya katılmasını özellikle istiyoruz" dedi.<br>KURADA ÇIKMAYANA DA HEDİYE<br>Kendisinin yıllardır turizmin içerisinde olduğunu belirten Barcın, "Biz Alanya'da turizme yıllardır hizmet veriyoruz. Turizmi, Alanya'mızı, ülkemizi çok seviyoruz. O yüzden de sağlıklı ve mutlu turizm olmasını istiyoruz. Bu nedenle herkesin Alanya'da bizim ailemize katılmasını istiyoruz. 1 Temmuz 2020 tarihinde 200 şanslı ailenin noter huzurunda çekilişini yapacağız. Çekilişte çıkamayan ailelere de yüzde 50 indirim ve visa kartına da 6 taksitte ödeme gibi imkanlar sağlayacağız. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımız 10 bin TL'lik tatil paketi açıkladı, ondan da inşallah halkımız faydalanacak, şu anda epey talep oldu. Herkesi mutlu ve sağlıklı tatil için Alanya'mıza bekliyoruz" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU<br>2020-06-11 09:09:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
YEREL HABERLER Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet ...
Su altındaki çöp dağları
YEREL HABERLER Su altındaki çöp dağları
Antalya'da haziranda kar manzaraları
YEREL HABERLER Antalya'da haziranda kar manzaraları
Antalya’da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 ...
Vali Karaloğlu´dan Antalya'ya 'elveda', Diyarbakır'a 'merhaba'
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu´dan Antalya'ya 'elveda', Diyarbakır'a ...
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta gidecek
YEREL HABERLER Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta gidecek
Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati doldu” Antalya Valisi Münir Karaloğlu Twitter hesabından Antalyalılara veda etti "Antalya artık, yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır’da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati ...
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya trafiği havadan denetlendi
YEREL HABERLER Antalya’da 69 sürücüye ceza havadan geldi Antalya ...
Kepez Belediyesi’ne Kent Müzeleri Ödülü verildi
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi’ne Kent Müzeleri Ödülü verildi
Jandarmaların arasında "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık "dedi Antalya'da yağma operasyonuna 5 tutuklama Uygunsuz görüntü çektiği iddia ettikleri kişiyi, babasıyla birlikte kaçırıp kaçırıp cep telefonunu gasp ettiler Şüpheliler bilgisayarı almak için eve gittiklerinde fırsatını bulup jandarmayı aradı İş yerine baskın yapan Jandarma 9 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarmaların arasında "Kimse başını öne eğmesin, biz ...
Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı
Alanya'da plajlar eski günlerini aratmadı
YEREL HABERLER Alanya'da plajlar eski günlerini aratmadı
Antalya’da sıcak hava fırsat bilenler soluğu plajlarda aldı Antalya’da deniz ve güneş keyfi
YEREL HABERLER Antalya’da sıcak hava fırsat bilenler soluğu ...
Mutfak mirası Alanya’da sosyal tanıtımlar sürüyor
YEREL HABERLER Mutfak mirası Alanya’da sosyal tanıtımlar sürüyor
Kaş'taki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Kaş'taki kaçak yapılar yıkılıyor
Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla doldu
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, sahil çocuklarla doldu
Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı
YEREL HABERLER Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve ...
Büyükşehir belediyesinden Konyaaltı Sahili açıklaması "Antalya Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir" "Danıştay kararının belli olduğuna ilişkin kamuoyunda çeşitli haberler geçmektedir"
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesinden Konyaaltı Sahili ...
Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı
Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle bir ediliyor 260 kaçak yapının tespit edildiği Kaş ilçesinde iş makineleri sabah saatlerinde yıkımların startını verdi Geniş güvenlik önlemlerini alındığı yıkımlarda kaçak villaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Turizmin gözde merkezi Kaş'ta kaçak villalar yerle ...
Kaş'ta makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Kaş'ta makilik alanda yangın
İzin çıkan 65 yaş ve üzeriyle çocuklar ve vatandaşlar ne sıcak dinledi ne de yüzde 75'lik nem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu Ebeveynleriyle birlikte sahile gelen çocuklar denizin tadını çıkarırken, yüzde 75 neme karşın 65 yaş ve üstü vatandaşların da sahile geldikleri gözlendi
YEREL HABERLER İzin çıkan 65 yaş ve üzeriyle çocuklar ve vatandaşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X