<br>S\u00fcleyman EK\u0130N\/ANTALYA, (DHA)ANTALYA da, yeni do\u011fan yavrular\u0131n\u0131 koruma i\u00e7g\u00fcd\u00fcs\u00fcyle Nil\u00fcferSerdar Korkmaz \u00e7iftinin k\u00f6pe\u011fine sald\u0131ran kedi, sitenin maskotu oldu. Anne kedi ve yavrular\u0131n\u0131 sahiplenmek isteyenler olmas\u0131na ra\u011fmen site sakinleri kimseye vermiyor.<br>Olay, ge\u00e7en ay Konyaalt\u0131 il\u00e7esinde bir sitenin bah\u00e7esinde meydana geldi. Nil\u00fcfer ve Serdar Korkmaz \u00e7ifti k\u00f6pekleriyle evden \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 s\u0131rada, bir anda arkalar\u0131ndan gelen kedinin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131. \u015ea\u015fk\u0131na d\u00f6nen \u00e7ift k\u00f6peklerini geri \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken di\u011fer taraftan kendilerini korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bir s\u00fcre m\u00fccadele eden \u00e7ift, kediyi uzakla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fsa da ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131. K\u00f6pe\u011fin \u00fczerine do\u011fru sald\u0131ran kedi, hem k\u00f6pe\u011fe hem sahiplerine zor anlar ya\u015fatt\u0131. Sahibi \u00e7areyi, k\u00f6pe\u011fini kuca\u011f\u0131na almakta buldu. Kedi bir s\u00fcre sonra sald\u0131r\u0131y\u0131 b\u0131rak\u0131p, uzakla\u015ft\u0131. Ya\u015fananlar, anbean sitenin g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.<br> ASLINDA \u00c7OK UYSALDIR <br>Kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini izleyen site g\u00f6revlisi S\u00fcleyman Karata\u015f, anne kedinin yavrular\u0131n\u0131 koruma i\u00e7g\u00fcd\u00fcs\u00fcyle hareket etti\u011fini s\u00f6yledi. Sitedeki \u00e7ocuklar\u0131n yeni do\u011fan\u00a03 yavru kediyi olay g\u00fcn\u00fc g\u00fcvenlik kul\u00fcbesinin yan\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Karata\u015f, "Tabi o s\u0131rada k\u00f6pek g\u00fcvenli\u011fin \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7mek \u00fczereyken anne kedi yavrular\u0131na zarar verece\u011fi i\u00e7g\u00fcd\u00fcs\u00fcyle hareket etmi\u015f. Asl\u0131nda sald\u0131rgan bir kedi de\u011fil. \u00c7ok uysald\u0131r" dedi.<br>Olaydan sonra site sakinlerinin kediyi daha \u00e7ok sahiplendi\u011fini aktaran S\u00fcleyman Karata\u015f, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:<br>"Sitede oturanlar, anne kedi ve yavrular\u0131n\u0131 beslemeye devam ediyor. Sitede yakla\u015f\u0131k 200 ki\u015fi oturuyor ve herkes kedileri sahiplendi. Mama, s\u00fct getiriyorlar. Sular\u0131n\u0131 eksik etmiyorlar. K\u00fc\u00e7\u00fck bir yuvalar\u0131 oldu. Sahiplenmek isteyenler var ama vermedik. Anne ve yavrular\u0131, sitemizin maskotu oldu. Oyun oynuyoruz onlarla."<br>Sitede oturan Belinay ve Kayra Alt\u0131nbilek karde\u015fler ise her g\u00fcn kedileri sevmeye geldiklerini belirterek, "Yavrulara arkada\u015flar\u0131mla birlikte mama veriyoruz. Kediden korkmuyoruz" dedi.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Antalya S\u00fcleyman EK\u0130N<br>2020-06-11 10:25:56<br>