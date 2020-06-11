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Çorapçıyı öldürene 25, azmettirene 15 yıl hapis

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Vesek, 25 yıl, azmettirici olduğu öne sürülen Bahattin Madak ise 15 yıl hapis cezası aldı. Olay, geçen yıl 31 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına...

Çorapçıyı öldürene 25, azmettirene 15 yıl hapis

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Vesek, 25 yıl, azmettirici olduğu öne sürülen Bahattin Madak ise 15 yıl hapis cezası aldı.<br>Olay, geçen yıl 31 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan, kaçtı. Mehmet Hür yaşamını yitirirken, polis, cinayet zanlısının peşine düştü.<br>Soruşturma sonunda olayın şüphelileri Bahattin Madak, eşi F.M. ve Ömer Vesek yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahattin Madak ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.<br>Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilerek, şöyle denildi:<br>"Şüpheli Bahattin Bahattin Madak, eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin Madak, cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer Vesek ile bir araya gelen Bahattin Madak, miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer Vesek'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer Vesek bu teklifi kabul ederken, Bahattin Madak da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü, eşine gösterdi. Bahattin Madak, eşini eve bıraktıktan sonra Ömer Vesek'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer Vesek, takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Vesek kaçtı."<br>Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek SEGBİS ile katılırken, F.M. salonda hazır bulundu. Savcı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, Ömer Vesek'in, fikir birliği yaptığı diğer sanık Bahattin Madak'ın azmettirmesi ile maktul Mehmet Hür'ü kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bahattin Madak'ın da diğer sanık Ömer Vesek'i azmettirmek, eşi F.M.'nin de yardım etme suçlarını işlediğini belirten savcı, iki sanık için de ömür boyu hapis cezası talep etti.<br>Duruşmada söz verilen Bahattin Madak, "Suçu benim üzerime yıkmışlar. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki cinayetle alakam yok. Azmettirmedim, suçsuzum. Aylardır hapisteyim. Önce Allah'a, sonra sizin vicdanlarınıza sığınıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.<br>Ömer Vesek ise cinayetin aydınlatılması için çok çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Benim gizli saklı hayatım yok. Hayatım boyunca kimseyle kavgalı olmadım. Kimsenin suç ortaklığını yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Adaletinize, vicdanınıza sığınıyorum" diye konuştu.<br>Sanık avukatları ise cinayet sanığının kesin olarak belirlenmediğine dikkati çekerek, beraat dışında burada verilecek kararların bir üst mahkeme veya Yargıtay'dan döneceğine inandıklarını söyledi. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini istedi.<br>Mahkeme heyeti Ömer Vesek'e, 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulanan Ömer Vesek, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Vesek ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay hapis aldı.<br>Bahattin Madak ise azmettirme suçundan önce ömür boyu hapis cezası aldı. Ardından tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan Bahattin Madak'ın cezası 15 yıla düşürüldü. Sanıklara yardımcı olmakla suçlanan Bahattin Madak'ın eşi F.M. ise beraat etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-11 12:42:53<br>

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